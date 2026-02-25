El test de 'Malas Lenguas' para pulsar el conocimiento de los jóvenes sobre el 23-F deja un resultado desolador

Este pasado lunes 23 de febrero se cumplieron 45 años del Golpe de Estado que estuvo a punto de acabar con nuestra recién estrenada democracia. Por tal motivo, 'Malas lenguas' ha enviado a una de sus reporteras a preguntar a los jóvenes sobre esa fecha histórica, y su sorpresa ha sido mayúscula al comprobar su gran desconocimiento.

El 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles, a cuyo mando se encontraba el Teniente Coronel Antonio Tejero, asaltó el Palacio de las Cortes durante la votación para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno. "¿Qué pasó el 23-F?", formuló la reportera de 'Malas lenguas' a un grupo de jóvenes que caminaba por la calle. Una de ellas espetó: "Lo de Atocha, lo de la bomba o algo de eso". Sin embargo, la periodista la corrigió inmediatamente: "Eso es el 11-M".

A otro viandante le preguntó si recordaba en qué año fue el Golpe de Estado. Este, más sincero, reconoció: "Lo desconozco". Otra chica sí que respondió que fue "cuando mi madre tenía cuatro años". "Me encanta que cuentes a partir de la edad de tu madre", le dijo la reportera del programa de Jesús Cintora en TVE. Los siguientes jóvenes a los que preguntó tampoco acertaron, pues le dijeron que fue "en 1990".

'Malas lenguas' muestra el enorme desconocimiento entre los jóvenes del 23F

"¿Cómo se llama la persona artífice del Golpe de Estado fallido?", preguntó a otras dos chicas que paseaban por la calle. Una de ellas no dudó en contestar: "Me voy a tirar un triple… ¿Adolfo Suárez?". Su amiga fue más allá, y respondió: "Me suena Tejero, pero no sé si Francisco o Fernando". Sin poder contener la risa, la periodista apuntó: "Fernando Tejero es un actor que estará ahora mismo en su casa". Otra joven apostó por "Manuel o Juan".

Otro chico sí que adivinó que el 23-F de 1981 hubo un Golpe de Estado. Sin embargo, erró en el autor del mismo: "¿Fue Primo de Rivera?". Una última chica excusó su desconocimiento alegando que "eso no me lo han explicado en el cole". A lo que la reportera de 'Malas lenguas' le replicó: "Sí que lo han hecho, otra cosa es que no hayas prestado atención…".

La decisión de Pedro Sánchez de desclasificar los documentos secretos del 23-F

En 'Malas lenguas' también abordaron la noticia política del día: la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de desclasificar los documentos secretos relacionados con el Golpe de Estado con motivo de su 45 aniversario. La desclasificación se aprobará este martes en el Consejo de Ministros y se hará efectiva el próximo miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Una de las periodistas del programa de TVE explica así la medida: "La desclasificación de los documentos del Golpe de Estado del 23F-F que ha sido anunciada por el Gobierno será efectiva este miércoles después de su publicación en el BOE. A partir de ese momento los archivos serán públicos y se podrán consultar en la página web de Moncloa".

Entre estos archivos, según la periodista, estaría "el sumario completo del juicio, también los archivos del Centro Superior de Información de la Defensa, el Servicio de Inteligencia en España entre los años 1977 y 2002, y también las transcripciones de las grabaciones de esa noche que fueron clasificadas como alto secreto. Además, también están previstas que salgan a la luz las comunicaciones de Casa Real y Moncloa, y los informes internos emitidos por las distintas regiones militares", concluyó la redactora de 'Malas lenguas'.