La productora de 'Malas Lenguas' da estas explicaciones tras la polémica con una reportera de Jesús Cintora

A principios de febrero, las redes se llenaron de críticas hacia TVE y 'Malas Lenguas' por lo que se vio con una reportera en una conexión en directo en Grazalema por el temporal de lluvia que estaba asolando a la localidad gaditana. Ahora, este mismo suceso ha sido motivo de queja de varios espectadores a la Defensora de la Audiencia y este domingo se contestó a las mismas en 'RTVE Responde'.

En la conexión de Jesús Cintora con la reportera de 'Malas Lenguas' se vio como el agua inundaba las calles de Grazalema y como la propia periodista se vio afectada por las lluvias pues el agua le llegaba por encima de las rodillas y le azotaba con fuerza poniéndola en peligro.

Este domingo, Beatriz Ariño, la Defensora de la Audiencia expuso la queja de los espectadores en 'RTVE Responde' y dio voz a Azucena Rubiato, productora ejecutiva de 'Malas Lenguas' por parte de TVE para dar las explicaciones pertinentes sobre lo sucedido aquella tarde del 4 de febrero.

"Este mes de febrero está siendo especialmente dramático por las inclemencias del tiempo. Extremadura, Galicia, Castilla y León, Madrid, Castilla La Mancha y sobre todo Andalucía. Informar de los daños que está provocando tanta lluvia no es fácil, pero a veces no se hace bien", exponía Beatriz Ariño.

Tras recordar lo que pasó en 'Malas Lenguas', la defensora de la Audiencia explicaba que eran muchos los espectadores que se habían quejado por lo vivido en directo con la reportera. "¿Era necesaria? ¿Qué sentido tiene ponerse en riesgo real o aparente para informar de las lluvias? Ocurrió en 'Malas Lenguas' y he querido abordar el tema con su productora ejecutiva", expresaba Ariño.

La productora ejecutiva de RTVE aclara lo que pasó con una reportera de 'Malas Lenguas'

Era entonces cuando Azucena Rubiato tomaba la palabra agradeciendo a la audiencia que vea 'Malas Lenguas' y que exprese sus quejas para hacerles mejorar. "Queremos aclarar que cuando la dirección del programa se dio cuenta de la ubicación de la reportera, desde control se dio la voz de alarma y se le comunicó que tenía que cambiar de ubicación. No obstante, esto lleva un tiempo de reacción que en este caso se tardó más que en otras ocasiones", defiende la productora ejecutiva de RTVE.

"En cualquier caso se trata de un desajuste puntual dentro de los cientos de directos que hacemos estos días con las inundaciones de Andalucía, ya que los trabajadores conocemos y ponemos en práctica el protocolo de actuación que ha llevado a cabo RTVE", insistía Azucena Rubiato.

Justo después, Beatriz Ariño daba la bienvenida al plató de 'RTVE Responde' a a Alfonso López Asensio, director del área de Riesgos laborales de RTVE para abordar este tipo de coberturas. "Esa cobertura nos puede llevar a situaciones de riesgo. Hay que tener sentido común; a veces nos prima dar la información lo más cerca posible. Eso hay que aparcarlo un poco y mirar que nos exponemos a un riesgo que puede tener consecuencias", defendía el directivo.

Cabe recordar en este caso que 'Malas Lenguas' es un formato producido por Big Bang Media y la dirección del formato es compartida entre Jesús Cintora y Carla Sanz por parte de la productora y Alicia Martín por parte de RTVE. Mientras que en la producción ejecutiva de RTVE están Azucena Rubiato, Eva Hernández y Mercedes Cobo y por parte de la productora se encuentran Carmen González, Gemma Carrasco y Anna Barcos.