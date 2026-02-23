Confirmado: 'Supervivientes 2026' ficha como 11ª concursante oficial a esta influencer y mujer de un exfutbolista

'Supervivientes 2026' está a punto de arrancar en Telecinco y, poco a poco, vamos conociendo los nombres de los concursantes famosos que se lanzarán esta temporada a la aventura. La última en ser confirmada, desde el programa 'Vamos a ver', ha sido la periodista y creadora de contenido Ingrid Betancor.

Su participación en 'Supervivientes' supondrá un cambio radical en su vida, pues, a diferencia de la mayoría de sus futuros compañeros, es nueva en el mundo de los realities. En su vídeo de presentación, Ingrid Betancourt se ha mostrado muy ilusionada con esta nueva aventura profesional: "Hola, soy Ingrid Betancourt, periodista y creadora de contenido y soy nueva concursante de 'Supervivientes 2026'".

🏝️ Ingrid Betancor, nueva concursante de S|V 2026. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/x0zh2yIjKv — Mediaset España (@mediasetcom) February 23, 2026

"Creo que es un momento en el que asumir un reto personal es necesario, así que afronto esta nueva aventura y experiencia con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Soy una persona muy competitiva a la que le encanta sacar el máximo de cada experiencia y a la que le encanta también ponerse a prueba", ha explicado la futura superviviente.

La periodista ha revelado también cuál va a ser su mayor desafío en Honduras: "Mi mayor reto o desafío va a ser conmigo misma porque soy una persona a la que le gusta tener todo controlado y si hay algo claro en supervivientes es que no puedes controlar absolutamente nada. Así es que espero que me acompañéis a vivir esta impresionante aventura, que disfrutemos muchísimo, muchísimo juntos y nos vemos en Honduras".

¿Quién es Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes 2026'?

Ingrid Betancor es una periodista y creadora de contenido canaria, muy conocida en el ámbito deportivo. Está muy ligada al deporte debido a su trabajo periodístico en el Athletic de Bilbao. Además, está casada con el exfutbolista Ibai Gómez, con el que tiene tres hijos. Dejarles en España será, posiblemente, lo que peor lleve de concursar en 'Supervivientes 2026'.

Con Ingrid Betancor, ya son once los concursantes confirmados. Junto a ella estarán en Honduras Gabriella Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Álex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara y Gerard Arias. El programa volverá a estar presentado por Jorge Javier Vázquez, y como mayor novedad de esta edición es la llegada de María Lamela, que sustituirá a Laura Madrueño como presentadora desde la isla.