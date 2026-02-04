Al creador de 'La que se avecina' no le tiembla el pulso al sentenciar los insultos de Elon Musk a Sánchez

Elon Musk parece que le ha declarado la guerra a Pedro Sánchez al menos, a través de las redes sociales. Si hace unos días, el magnate y dueño de X criticaba la regularización de 500.000 inmigrantes en España, ahora ha cargado contra el presidente del Gobierno español tras anunciar que va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Esta medida ha enfurecido a Elon Musk, ya que X (antes Twitter) es uno de los grandes foros de interacción entre los jóvenes. Por tal motivo, se ha mostrado muy duro con Pedro Sánchez, al que ha tachado de "sucio", "tirano" y "traidor al pueblo de España". Además de prohibir el acceso a menores de 16 años a las redes sociales, el Gobierno también plantea perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

En una comparecencia en la cumbre internacional de líderes de Dubai, donde está presente, Sánchez ha explicado el porqué de su medida: "Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital".

He is a traitor to the people of Spain — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Alberto Caballero reacciona al ataque de Elon Musk a Pedro Sánchez

Este es el segundo ataque en una semana de Elon Musk al presidente español. Hace unos días, el magnate criticó la medida del Gobierno de regularizar a 500.000 residentes en España que aún no tienen papeles. Aunque no tan directamente como ahora, el dueño de X compartió con un "Wow" un mensaje de otra cuenta en donde se acusaba a Sánchez de "ingeniería electoral" y de "quitarse la careta" con una regularización "con el pretexto de derrotar a la ultraderecha".

En esta ocasión, el líder del Ejecutivo entró al trapo y le contestó con un demoledor zasca: "Marte puede esperar. La humanidad no". Por el momento, Pedro Sánchez no ha contestado a esta última provocación de Elon Mask. El que sí lo ha hecho ha sido Alberto Caballero, creador de 'La que se avecina', quien ha respondido al mensaje del magnate en X lanzándole un dardo: "Eres un traidor a los dueños de Tesla".