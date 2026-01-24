Todos los estrenos de películas que ver este fin de semana en Netflix, Prime Video o Movistar Plus+ del 23 al 25 de enero

Nos acercamos peligrosamente al final de enero, el que dicen es el mes más largo del año, pero tampoco se nos ha hecho tan duro, ¿verdad? Y, aunque no ha habido estrenos muy potentes en las plataformas de streaming (todos estamos de resaca navideña aún), siguen trayéndonos títulos muy interesantes para hacernos estos días de frío mucho más entretenidos. Uno de los títulos más importantes que ha llegado esta semana es, sin duda, 'Maspalomas', una de las favoritas a los premios Goya 2026, y que podemos ver tanto en Movistar Plus+ como en Filmin. Y hablando de los Goya, también tenemos la presencia de 'Gaua', esa cinta de terror situada en Euskadi, que también cuenta con varias nominaciones a nuestros premios audiovisuales más importantes.

En la misma lista debemos destacar 'El Cautivo', nueva película de Alejandro Amenábar, y que también se sitúa entre las nominadas a los premios Goya, aunque no con la presencia que se esperaba de ella. Eso sí, su protagonista, Julio Peña, y Miguel Rellán, en Actor Secundario, están nominados.

Si queremos un poco más de terror, en la línea de 'Gaua', pero un poco más comercial, también podremos ver 'El ritual', con un Al Pacino poniéndose en la piel de un exorcista y contándonos un caso real. O 'La astronauta', con Kate Mara volviendo de un viaje espacial... y dándose cuenta de que quizás no ha vuelto sola. Y, como gran plato principal, ahí tenemos 'Jurassic World: El renacer', que llega a SkyShowtime, alabada por una muy buena taquilla, y con Scarlett Johansson como protagonista.

Gaua

Sinopsis: Montañas vascas, siglo XVII. En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue. En su camino, se topa con tres mujeres que, mientras lavan la ropa junto al río, comparten cuentos de miedo y habladurías del pueblo. Para su asombro, Kattalin acabará convirtiéndose en parte de esas mismas historias.

Paul Urkijo sigue inmerso en el folklore vasco con esta tercer acercamiento tras las estupendas 'Errementari' e 'Irati'. Ahora llega 'Gaua', y se centra en la caza de brujas del siglo XVII en el norte de España. Gemma Blasco y Ángela Cervantes 'Gaua' mezcla terror con recreación histórica de una época muy poco conocida. Urkijo quería contar su historia, quería arrojar un poco de luz a esa época un poco más oscura. "Porque las brujas son las reinas de la noche y unas de las grandes protagonistas de nuestra mitología. Ya sabéis que soy muy fan de la mitología y el mundo nocturno también me ha fascinado desde niño. Por eso quería sumergirme ese imaginario vinculado a las brujas, los aquelarres… y llevarlo a un lugar épico", contó el director en una entrevista para RTVE.

Plataforma: Prime Video

El cautivo

Sinopsis: Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias. Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.

Si ha habido una película polémica dentro del cine español este pasado 2025, esa ha sido sin duda 'El cautivo'. La última película de Alejandro Amenábar sobre el cautiverio de Miguel De Cervantes en Argel tiene a Julio Peña dando vida al célebre escritor. Pero según sus detractores, la historia se centra demasiado en la supuesta homosexualidad de Cervantes, y eso no gustó a ese sector rancio de la sociedad, que ya los conocemos.

"Cuando comencé a escribir 'Cervantes íntimo' sentí también yo una cierta de parálisis, hasta que encontré en el tono humorístico el camino para adentrarme en el tema con total libertad", explicó José Manuel Lucía Megías, autor que ha servido de consultor en la película, en una entrevista para Telecinco. "Por eso, el libro se lee de una manera amena, e incluso me invento entrevistas de la revista del corazón cuando tengo que hablar del libro de Fernando Arrabal, por ejemplo. La verdad es que hablar de la sexualidad de Cervantes me resulta algo semejante a hablar de la vida sexual de nuestros padres". ¿Conseguirá volver a triunfar Amenábar en una gala de los Goya? Tiene demasiados competidores, con más probabilidades de alzarse con la victoria, pero ahí está de nuevo la obra de uno de nuestros realizadores más importantes.

Plataforma: Netflix

The ritual

Sinopsis: Cuando una joven es poseída por una entidad demoníaca implacable, dos sacerdotes con pasados muy distantes deben unir fuerzas para salvarla. Uno es un veterano exorcista (Al Pacino), atormentado por su propio fracaso en un caso anterior. El otro (Dan Stevens), un sacerdote joven, lucha contra sus dudas y una fe que se tambalea. Juntos se adentrarán en un ritual que pondrá a prueba sus creencias, su cordura y sus vidas.

Hemos visto un sinfín de películas de exorcismos con la misma premisa. Un sacerdote en horas bajas recordando un caso en el que fracasó, y uno joven, dispuesto a todo, pero que siempre tiene dudas en su fe. Ambos se unen para salvar a una joven... y sus almas por el camino. Recuerda a otras como 'El rito' con Anthony Hopkins. Pero aquí nos encontramos a un Al Pacino con el ocaso de su carrera, y que no elige papeles acorde a su gran filmografía, aunque a sus 85 años bien se puede permitir lo que quiera. Basada en hechos reales, 'El ritual' funciona un poco a medio gas, pero es entretenida y da algunos buenos sustos. Además, también tenemos a Dan Stevens ('Downton Abbey'), que siempre aporta en cualquier película que esté. "Soy un cobarde con las películas de miedo. Pero las que de verdad me aterrorizan... son las malas en las que he actuado yo", confesó Pacino en una entrevista para Fotogramas.

Plataforma: Movistar Plus+

Mi amiga Eva

Sinopsis: Eva es una mujer de unos 50 años, casada desde hace más de veinte y con dos hijos adolescentes. Durante un viaje de negocios en Roma, Eva se da cuenta de que quiere volver a enamorarse antes de que sea "demasiado tarde". De vuelta a Barcelona, Eva empieza una nueva vida, soltera y abierta al juego de la seducción y el romance. A lo largo de un año seguiremos a esta mujer que ha roto su mundo buscando un sentimiento...

Mentiras, malentendidos y situaciones disparatadas en 'Mi amiga Eva', una comedia sobre la crisis de pareja a los cincuenta y el juego del amor dirigida y escrita por Cesc Gay ('Sentimental', 'Historias para no contar') y protagonizada por Nora Navas, Juan Diego Botto y Rodrigo de la Serna. "A veces empezamos a convertirnos en algo de nosotros que no nos esperamos", reflexionó el director en una entrevista para Makma. 'Mi amiga Eva' es una comedia costumbrista que nos ayuda a ver la vida desde otra perspectiva, y como nunca es tarde para encontrar el amor. Aunque muchas veces, la sociedad parezca indicarnos lo contrario.

Plataforma: Movistar Plus+

Maspalomas

Sinopsis: Tras romper con su pareja, Vicente, de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas: su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. Vicente tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta. En este nuevo entorno, Vicente deberá preguntarse si aún está a tiempo de reconciliarse con los demás… y consigo mismo.

Tras 'La trinchera infinita', 'Marco' o 'Handía', José Mari Goenaga y Aitor Arregi –conocidos como los Moriarti- nos regalan la emotiva historia de Vicente, un hombre de 76 años abiertamente gay, que tras un accidente entra en una residencia donde se ve obligado a volver al armario. Vicente está interpretado por José Ramón Soroiz ('Cinco lobitos') mientras que Nagore Aranburu ('Los domingos') interpreta a su hija. 'Maspalomas' habla sobre la identidad sexual en la vejez y sobre lo fácil que puede ser perder todo aquello que ya habías conquistado. Y sí, ha sido una de las grandes sorpresas de este 2025 en el cine español. Porque se trata de una película valiente, y que explora algo que suele darse de lado en la ficción queer: la llegada a la vejez, y cómo vivimos nuestra identidad sexual pasada cierta franja de edad.

"Para nosotros era uno de los pilares de la película [el deseo sexual en las personas mayores]", cuenta uno de sus directores, Aitor Arregui, para El Contraplano. "Cuando Jose Mari nos presentó la historia, y luego la primera versión del guion, nos atrajo mucho no solo la cuestión del armario, sino también la del deseo en la tercera edad. Mucha gente piensa que no existe, y no es así. Los prejuicios culturales y la asociación del sexo con la reproducción han alimentado esa idea de que, cuando se pasa la edad fértil, el apetito sexual va desapareciendo. Luego está el pudor: eso de que no quieres imaginar a tus padres teniendo sexo [ríe]. Pero más allá de eso hay ideas muy establecidas, clichés, que hacen que la sociedad dé por hecho que en la tercera edad el deseo desaparece".

Plataforma: Movistar Plus+

Jurassic World: El renacer

Sinopsis: Cinco años después de los acontecimientos de 'Jurassic World: Dominion', en la Tierra quedan pocos dinosaurios que viven en regiones ecuatoriales donde el clima se parece al de antaño. Las tres criaturas más grandes de esta biosfera tropical tienen en su ADN la clave para fabricar un medicamento que aportará grandes beneficios medicinales a la raza humana. Zora Bennett, una experta en operaciones encubiertas, es contratada para dirigir a un equipo de especialistas cuya misión es conseguir el material genético, pero los miembros de la operación acaban en una isla prohibida donde se ubicó hace años un centro de investigación secreto del Parque Jurásico. Allí, en un lugar poblado por dinosaurios de numerosas especies, se enfrentarán a un descubrimiento tan sorprendente como siniestro que lleva décadas escondido.

La franquicia de ‘Jurassic World’ sigue viento en popa. No solo con la trilogía que protagonizaron Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, que situó a las tres por encima de los mil millones en taquilla. Sino con esta especie de soft reboot protagonizado por Scarlett Johansson y Jonathan Bailey. En este caso, volvemos a una isla, y los personajes tendrán que enfrentarse no solo a los dinosaurios ya conocidos (reciclando una idea de ‘Parque Jurásico’ que nunca se llevó a cabo), sino a extrañas mutaciones genéticas más próximos a otros monstruos míticos como Alien. Gareth Edwards se pone a los mandos en una película con aroma a cine de aventuras clásico, con un acabado visual impresionante, y que incluso ha recibido una nominación a los Oscar por sus Efectos Visuales.



“Soy una gran fan de la franquicia, una verdadera loca, y estoy que no me lo creo”, contó Johansson en una entrevista con ComicBook. “He intentado aparecer en la saga de cualquier manera en los últimos 10 años. Yo estaba como ‘Moriré en los primeros 5 minutos. Que me coma cualquier cosa. Seré empleada del servicio de catering’. Habría hecho cualquier cosa. El hecho de que pase de esta manera en este momento es increíble. No me lo puedo creer”.

Plataforma: SkyShowtime

Alabama: presos del sistema

Sinopsis: En 2019, unos cineastas visitan una prisión de Alabama. Fuera de cámara, los hombres encarcelados susurran un mensaje: aquí están ocurriendo cosas terribles que se mantienen en secreto. Esto desencadena una investigación inmersiva de seis años para descubrir la realidad detrás de las paredes de uno de los sistemas penitenciarios más mortíferos de la nación.

Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman son los responsables de este documental nominado a los Oscar, que denuncia la situación de las prisiones en Estados Unidos. En este caso, centrándose en un centro penitenciario de Alabama. Montado a partir de imágenes grabadas por los presos con teléfonos móviles, se muestra un sistema de abusos y violencia que es imposible de comprender. Además, hay que tener en cuenta un dato muy relevante: la gran mayoría de los presos son afroamericanos, por lo que toda la situación se vuelve mucho más alarmante.

"La experiencia que tienes al entrar en prisiones muchas veces —en las pocas prisiones que te permiten acceder— es que, a menudo, el director o alguien del personal te dice: 'No hables con los presos. No dejes que te den nada. No puedes confiar en ellos. No es seguro'", comentó el director Jarecki en una entrevista con IndieWire. "La sensación de que te están impidiendo hablar con estas personas es muy significativa, porque creo que mucha gente entra y siente miedo, o piensa que algo terrible va a pasarles. Pero la realidad es que a estos hombres no se les permite hablar con el mundo exterior".

Plataforma: HBO MAX

La astronauta

Sinopsis: Sam Walker regresa en extrañas circunstancias de su primera misión espacial. El general William Harris la obliga a permanecer en cuarentena, bajo la estricta vigilancia de la NASA, en una casa aislada de alta seguridad. Pese a vivir en una aparente normalidad, Walker empieza a percibir sucesos inquietantes en los alrededores de la propiedad. Es entonces cuando comienza a temer que no haya vuelto sola a la Tierra.

Gabriel Luna, Kate Mara y Laurence Fishburne son los protagonistas de este thriller de ciencia-ficción, que cuenta con una premisa que ya hemos visto en otras ocasiones. Tras un viaje espacial, la astronauta Sam Walker regresa a la Tierra... y sucesos inexplicables suceden a su alrededor. Nos suena, ¿verdad? Y Kate Mara ya pasó por algo parecido en 'Cuatro Fantásticos' de Josh Trank. Lo diferente es que en esa ocasión su personaje regresaba con superpoderes. Dirigida por Jess Varley, no tuvo un gran recorrido en cines, y la crítica la vapuleó. Pero lo cierto es que 'La astronauta' es una entretenida película de extraterrestres, que mantiene en tensión gran parte de su metraje.

Plataforma: Movistar Plus+

Secuestros: Elizabeth Smart

Sinopsis: El secuestro en 2002 de Elizabeth Smart, de 14 años, de su casa de Utah, a través de sus propias palabras y de material hasta ahora inédito.

'Secuestros: Elizabeth Smart' llega a Netflix y vuelve a traer a primera plana uno de los casos de secuestro más famosos del mundo: el de Elizabeth Smart. Ya han pasado más de 20 años (los hechos tuvieron lugar en 2002, en Salt Lake City, Utah) desde que Brian David Mitchell se coló a través de una ventana en la habitación de una niña de 14 años, la amenazó con un cuchillo y la obligó a salir de casa.

Tanto la familia Smart como el propio Mitchell eran parte de la comunidad mormona, aunque este había tenido problemas de drogas. Junto a su mujer, mantuvieron cautiva a la pequeña durante 9 meses, creyendo que era la candidata idónea para crear los hijos perfectos que salvarían a la Humanidad. Brian David Mitchell, durante esos meses de cautiverio, estuvo abusando de la joven. Fue gracias a la hermana de Elizabeth, Margaret, que había escuchado la voz del secuestrado aquella noche (las dos compartían cuatro) que las autoridades pudieron dar con él y detenerle. Un caso que dio la vuelta al mundo, y que ahora nos llega en un true crime estremecedor de Netflix.

Plataforma: Netflix