'El Cautivo', la película de Amenábar nominada a 7 premios Goya, ya se puede ver en TV con esta plataforma

'El Cautivo', la ambiciosa película de época del cineasta Alejandro Amenábar coproducida por RTVE, que versa sobre la figura del escritor Miguel de Cervantes, uno de los autores más importantes de nuestra literatura nacional, ya está disponible en Netflix desde este viernes 23 de enero.

Este largometraje, que hace honor al concepto por su duración superior a las dos horas (134 minutos), llegó a las salas de cine el pasado mes de septiembre. Aunque no ha alcanzado desorbitados números en taquilla, se ha convertido en la segunda película española más vista en 2025 con más de 800 mil espectadores.

Julio Peña, Alessandro Borghi, Miguel Rellán o Luna Berroa forman parte del elenco artístico principal de 'El Cautivo'. Fernando Tejero, Luis Callejo, José Manuel Poga, Roberto Álamo y Albert Salazar completan el reparto de esta producción, que cuenta con siete nominaciones a los Premios Goya 2026.

Julio Peña, joven promesa de la interpretación en nuestro país, es el gran protagonista, dando vida al célebre Miguel De Cervantes en una película cuyo eje argumental es el cautiverio que sufrió en Argel y que muchos desconocen. Eso sí, bajo la mirada personal de Alejandro Amenábar, la historia se centra demasiado en la supuesta homosexualidad del escritor y eso ha generado división en la crítica.

Sinopsis y tráiler de 'El Cautivo'

La trama nos retrotrae al año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias.

Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.