Sorpresa en La 1 de RTVE ante la discreta audiencia de 'DecoMasters', el nuevo formato con famosos de alto caché

La 1 de RTVE lanzó el estreno de 'DecoMasters' este lunes, 26 de enero, tras aplazarse la semana anterior por la actualidad informativa derivada del accidente ferroviario de Adamuz.

El nuevo talent con diez parejas de famosos como participantes, una de las grandes apuestas de la temporada para la cadena pública, generó una gran división en el público como ya contamos y, en números de audiencia, esa disparidad se ha traducido en datos discretos.

'Decomasters' anotó un 11,2% de cuota de pantalla y 752.000 espectadores de media en su primer episodio. Resultado poco prometedor que, desde luego, no cumple con las expectativas depositadas para tratarse, además, de un casting muy potente a la vez que costoso.

El ESTRENO de #DecoMasters en la noche de @la1_tve firma un 11.2% de share y una media de 752.000 espectadores



🛠️ Tercera opción de su franja



🛠️ Más de 3.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/w3O4NrsKZc — Dos30' (@Dos30TV) January 27, 2026

La cifra de espectadores es muy baja, fruto de su cuestionable y poco conciliador horario, pues la emisión finalizó al filo de las dos de la madrugada. Por su parte, el promedio en índice de share no es tampoco sobresaliente a pesar de que tenía la posibilidad de inflarlo precisamente por ese tardío desenlace.

Con ese tibio 11,2% de cuota, 'DecoMasters' se situó por debajo de la media diaria de la cadena (13,1%) y como tercera opción de su franja por detrás de 'Casados a primera vista', que confirmó su buena acogida en Telecinco y retuvo el liderazgo, y por debajo también de Antena 3 con el tramo final de 'El Hormiguero' y la serie turca 'Renacer'.

Así quedaron las audiencias en la franja de estricta competencia, de 23:04 a 01:57 horas:

La 1 de TVE - 11,2%

Antena 3 - 11,5%

Telecinco - 12,6%

Otro indicativo poco alentador de cara a su futuro en la programación es que el estreno de este formato no aprovechó el buen colchón que le dejó 'La Revuelta', que creció notablemente a un 13,6% y a casi 1,8 millones de espectadores con la visita de gran parte del reparto de la película 'Aída y vuelta', que se estrena en cines el próximo viernes 30 de enero. En definitiva, 'DecoMasters' no ha obtenido el rendimiento esperado en su primer compás. Está por ver su evolución.

