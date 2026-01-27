'Casados a primera vista' reafirma su éxito de audiencia en Telecinco y conserva el liderazgo ante la nueva competencia

Telecinco parece haber dado en la tecla en su gran apuesta por el reality 'Casados a primera vista', que ha confirmado su excelente acogida en la noche del lunes con la emisión de su segunda entrega.

El formato debutó la semana pasada en la cadena de Mediaset con un 13,9% de cuota de pantalla y cerca de un millón de espectadores. No obstante, el resultado había que ponerlo en cuarentena debido a que Telecinco fue el único canal que decidió ofrecer entretenimiento sobre el resto, que abogaron por especiales informativos sobre la tragedia de Adamuz.

En estos casos, la alternativa suele ser la que sale mayormente beneficiada. Además, contábamos con el factor estreno después de una intensa campaña de promoción. Por tanto, la verdadera prueba de fuego para 'Casados a primera vista' tenía lugar esta semana en su segundo episodio.

Prueba que ha superado con nota porque prácticamente ha mantenido los resultados del capítulo inaugural. El programa número dos registró un 13% de share y más de 900 mil seguidores de media. Así, podemos decir que se reedita el éxito del anterior lunes. De hecho, casi el 44% de los espectadores únicos cosechados en el estreno repiten, lo cual es una muy buena señal.

LÍDER DE NUEVO en su 2ª entrega en @telecincoes #Casados2 con un 13% de cuota, 909.000 y 2.311.000 espectadores únicos



💍 18.7% de 4 a 44 años 🚀



💍 El 43.8% de sus espectadores únicos repiten del estreno, confirmando la buena llegada del formato#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/vl0XMOBELw — Dos30' (@Dos30TV) January 27, 2026

Y lo más importante: 'Casados a primera vista' conservó el liderazgo de la noche a pesar de que, a priori, no lo tenía fácil ante el estreno de 'DecoMasters'. El nuevo talent con famosos de La 1 de RTVE (producido en colaboración con Shine Iberia) no obtuvo los resultados esperados y promedió un 11,2% y 752.000 espectadores.

En realidad, no es un mal dato, pero a decir verdad es discreto, poco prometedor y, desde luego, no alcanza las expectativas depositadas para tratarse de un casting tan potente y costoso. Es más, no solo no fue capaz de llegar al liderazgo, sino que además se colocó como tercera opción de su franja por detrás del reality de Telecinco y de 'Renacer' en Antena 3.

El ESTRENO de #DecoMasters en la noche de @la1_tve firma un 11.2% de share y una media de 752.000 espectadores



🛠️ Tercera opción de su franja



🛠️ Más de 3.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/w3O4NrsKZc — Dos30' (@Dos30TV) January 27, 2026

Volviendo a 'Casados a primera vista', revalidó su liderazgo en Telecinco aventajando en dos puntos a sus dos principales rivales, Antena 3 y La 1, y sobresaliendo especialmente en el target de adultos-jóvenes (25-44 años) y en jóvenes (13-24 años) con un 18,3% y un 17,2% de cuota respectivamente.