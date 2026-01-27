El público dicta sentencia al estreno de 'DecoMasters' en TVE y hay una profunda división en el veredicto

Tras tener que posponer su llegada el pasado lunes por culpa del trágico accidente de Adamuz, La 1 de TVE ha estrenado este lunes 'DecoMasters', su gran apuesta de entretenimiento para este primer trimestre de 2026 junto a 'Top Chef: dulces y famosos'.

'DecoMasters' es un nuevo talent show al más puro estilo de 'MasterChef' con diez parejas de famosos embarcándose en un desafío nunca antes visto en televisión que revolucionará y democratizará el mundo del interiorismo y la decoración.

Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia; Antonia Dell’Atte y María Zurita; Eduardo Casanova y Canco Rodríguez; Eduardo Navarrete y la Terre; Raquel Meroño y Belén López; y King Bru y Andrea; Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers son las diez parejas de concursantes de 'DecoMasters'.

La actriz Patricia Montero ejerce de maestra de ceremonias con la ayuda del jurado: el multipremiado diseñador de interiores Lorenzo Castillo y la editora de revistas de decoración de Hearst Marta Riopérez. Además, en cada programa participarán como invitados los profesionales más destacados del sector.

En la primera entrega de 'DecoMasters' las diez parejas han tenido que seguir el dictado de Javier, el primer cliente, que pedía renovar dos salones de complejidad semejante en su casa familiar, ya que su padre falleció hace poco y la casa está cargada de recuerdos, por lo que necesita un cambio radical para que su madre pueda comenzar una nueva etapa. Los dos equipos tenían un presupuesto de 4.500 euros para cada salón.

Después, en la prueba de eliminación, las parejas que estaban en la cuerda floja han tenido que atender a las necesidades de Álex, padre separado con cuatro hijos que necesitaba transformar los dormitorios de su casa. Cada pareja debía ocuparse de un dormitorio para convertirlo en un espacio acogedor y funcional, que reflejara el estilo único de la persona que duerme allí, con un presupuesto de 1.500€ por habitación.

El público está dividido con el estreno de 'DecoMasters'

El estreno de 'DecoMasters' ha generado muchas reacciones en redes sociales. Son bastantes los espectadores que han alabado la apuesta de TVE sobre todo deteniéndose en el buen casting y en el acierto de Patricia Montero como presentadora.

El casting me parece una fantasía que nada en intensidad #DecoMasters — ⓐⓛⓔ ⓒⓞⓝⓣⓘ (@soyaleconti) January 26, 2026

Creo que Patricia Montero me va a encantar como presentadora #DecoMasters — Rafael García López (@rafaglaf99) January 26, 2026

Como decoradora de interiores frustrada, pues si me está encantando #DecoMasters — Lily (@LilyTVFan) January 26, 2026

Tengo tropecientas mil horas jugadas en Los Sims y eso me da derecho a opinar sobre #DecoMasters como si fuese uno de los jueces. — Reme ۞💚 (@reme_roman) January 26, 2026

Patricia Montero presentando este programa es un acierto total. Y La 1 apostando por rostros frescos se agradece 😍 #DecoMasters — José (@joseerv1410) January 26, 2026

Oye pues TVE ha "protegido" el estreno de #Decomasters recortando la duración de #LaRevuelta en 15 minutos. — Señorín (@Senorin_) January 26, 2026

Me parece bastante entretenido #DecoMasters, pero echo en falta un poco de algunos fragmentos más naturales sin tanto frenetismo de guión — greynbows (@greynbows) January 26, 2026

Pues #DecoMasters me está pareciendo una absoluta FANTASÍA



La 1 esta noche coronándose con el elenco de #AídayVuelta en #LaRevuelta y ahora con el estreno del programa



ÉXITO — Mister S🦦 (@usuariodelared0) January 26, 2026

Súper entretenido. Lo que se espera de un programa de televisión. Se trata de evadirse y pasar un buen rato. #Decomasters — Marian Lozano (@marian65x) January 26, 2026

No obstante, no todo son críticas positivas. También hay varios que cuestionan el programa. "Mucho ego, mucho forzado y poca decoración", defiende una espectadora comparándolo con los programas de 'Los gemelos Scott' o 'Tu casa a juicio' que emite Divinity.

Si alguna vez has visto los programas de Los gemelos Scott o Tú casa a Juicio o el australiano House Rules ( al que malamente están medio copiando), sabrás que ésto no hay por donde cogerlo y es NO.

Quiero y no puedo, mucho ego, mucho forzado y poca decoración #DecoMasters — Bolboreteira (@Blogbo__) January 26, 2026

#DecoMasters Que estrés. He tenido que cambiar de canal. Cuanto protagonismo y que griterío. — inescuc (@inesbfernandez) January 26, 2026

Tanta expectativa por el programa y de momento ni fu ni fa #DecoMasters pic.twitter.com/5FXUrnkWKE — jorge Rodriguez 🇮🇨  (@jorgeBluBlu555) January 26, 2026

Podían haber ido a arreglarle la casa a gente normal y necesitada. Adaptar casas a gente dependiente, o cualquier otra cosa... Pero no, mucho mejor arreglarle la mansión a un rico #DecoMasters — MB (@michabel8) January 26, 2026