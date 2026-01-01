Rosa Villacastín toma claro partido entre Pedroche y Chenoa y dice quién ha ganado de largo las Campanadas

Sin duda alguna, Chenoa y Cristina Pedroche han sido las protagonistas de las Campanadas 2025-2026. A falta de conocer las audiencias, que hasta el día 2 no se publicarán, en redes sociales ha habido una ganadora absoluta en cuanto a estilismo se refiere, y esa ha sido la cantante y presentadora de 'OT 2025'.

Con un vestido confeccionado en tiempo récord por Alejandro de Miguel, Chenoa estaba espectacular. La artista fue la elegida por RTVE para presentar las Campanadas desde la Puerta del Sol junto al dúo Estopa tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Según confesó el diseñador en 'D Corazón', el vestido fue encargado con apenas 10 días de antelación.

El look de Chenoa consistía en un brillante tejido de pedrería de canutillo y lentejuelas con el que brillaba con luz propia. Con una silueta recta y pronunciado escote en forma de U, la pieza destaca por sus voluminosas mangas elaboradas en tul de sea, que aportan movimiento y ligereza. La cantante se probó el vestido por primera vez tan solo unas horas antes de la retrasmisión de las Campanadas.

Por su parte, Cristina Pedroche lució un vestido homenaje a sus looks anteriores. Era la doceava vez consecutiva que la presentadora se ponía al frente de la última retrasmisión del año en Atresmedia, y quería que fuera especial. Se trataba de una capa hecha con retales de sus vestidos anteriores de Nochevieja. De hecho, el gran abanico que lucía estaba hecho con retales del primer vestido que lució, en el año 2014.

Para Rosa Villacastín Chenoa "ganó de largo" a Cristina Pedroche

Cada una en su estilo, tanto Chenoa como Cristina Pedroche fueron las grandes protagonistas de las redes sociales con multitud de comentarios sobre sus modelitos. Sin embargo, hubo una clara ganadora, y esa fue la cantante mallorquina, quien recibió un aluvión de halagos por parte de los usuarios de X.

Entre quienes alabaron el espectacular vestido de Alejandro de Miguel estaba Rosa Villacastín. A través de dos retuits, la periodista dejó claro quien fue, en su opinión, la más elegante de la noche más especial del año. "Está claro que le ha ganado de largo Chenoa a Cristina Pedroche. Creo que ya ha cumplido ciclo Pedroche, aburre a las vacas el rollo del vestido. Y este ha sido la guinda del pastel", escribió un tuitero, cuyo comentario fue compartido por Rosa Villacastín.

Mientras que otro sentenciaba: “Cerrar y empezar el año junto a Chenoa y Estopa en La 1 de TVE es mucho más que televisión: verdad, cercanía y emoción que todos hemos sentido desde casa. ¡Feliz 2026!".

