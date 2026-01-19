¿Por qué no se emite hoy 'Renacer'? El motivo por el que se suspende el capítulo del 19 de enero en Atresmedia

Los fans de las series turcas que este lunes sintonicen Antena 3 para ver un nuevo episodio de 'Renacer' se llevarán un fuerte chasco al ver que la cadena de Atresmedia no emite la ficción y ofrecerá en su lugar un informativo especial con Vicente Vallés desde las 22:00 horas.

Así, Antena 3 ha decidido levantar toda su programación de prime time de este lunes y no ofrecerá ni 'El Hormiguero' ni 'Renacer' como bien han hecho las otras cadenas cancelando también 'La Revuelta' y 'DecoMasters' en el caso de TVE y de 'El Intermedio' en La Sexta.

De esta forma, para ver el siguiente episodio de 'Renacer' habrá que esperar a este martes 20 de enero. Asimismo, cabe señalar que la ficción turca se encuentra ya en su recta final y Antena 3 prepara el estreno inminente de la que será su sustituta en la parrilla: 'En tierra lejana'.

¿Pero qué va a pasar en los próximos capítulos de 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los siguientes episodios de la serie que Antena 3 emitirá este martes 20 y el próximo lunes 26 de enero:

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 20 de enero

Evren pierde a su hijo y se queda totalmente hundido. Por otro lado, Naz se vuelve loca y corre tras el bebé, a pesar de que lo ha perdido.

Naz culpa a todos de haber matado a su bebé, especialmente está furiosa con Evren.

Maral quiere que Aziz se mude a su casa porque le apetece estar con él y es otra forma de vengarse de Seren y Bahar.

Rengin comienza a encontrarse mal y pierde el conocimiento en su casa. Además, sufre lapsus en consulta y comienza a ver borroso.

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 26 de enero

Harun descubre el golpe en la cabeza de Rengin y averigua que se desmayó. Además, Bahar se extraña con el comportamiento de su compañera en el hospital.

Evren tiene que operar a unos bebés, pero no se ve capaz porque cree que destruye todo lo que toca. Bahar le anima y está a su lado durante la intervención.

Harun realiza unas pruebas a Rengin y se queda impactado con los resultados. Tiene un tumor cerebral maligno. Ella se va muy asustada y sufre un ataque de ansiedad. Además, suplica que Parla no se entere de su enfermedad.Harun cree que puede extirpar el tumor, pero es probable que vuelva a crecer. Aun así, asegura que deben luchar hasta el final.