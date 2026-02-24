Cambio de horario para el final de 'Renacer', que queda relegado ante la nueva programación de Atresmedia

'Renacer' llega a su final en Antena 3. Después de que la cadena haya alargado la emisión de la serie turca en las últimas semanas recortando su metraje, la ficción se despedirá para siempre este martes 24 de febrero. Lo hará eso sí de madrugada.

Y es que después de lanzar 'En tierra lejana' la semana pasada antes de tomar su relevo definitivo, 'Renacer' se verá una semana más relegada al late night. Pero en esta ocasión la serie comenzará en un horario completamente tardío pues no arrancará hasta las 0:55 horas, con lo que hará trasnochar mucho a sus fans.

Hay que destacar que Antena 3 ha optado por dividir el último capítulo de la ficción en cuatro episodios. Cabe recordar que la serie turca tiene una duración de 138 minutos y habitualmente, Antena 3 ha dividido cada capítulo en dos, pero en esta ocasión lo ha hecho en cuatro ofreciendo solo entre 30 y 40 minutos cada día.

'Renacer' se despide tras 131 capítulos

Con un total de 131 emisiones en las noches de lunes y martes de Antena 3, ‘Renacer’ se despide mañana demostrando su fidelidad y siendo una de las ficciones internacionales más vistas de la televisión. De hecho, sus últimas emisiones han sido líderes de audiencia, destacando especialmente en el Prime Time del martes, donde el pasado 10 de febrero, y pese a enfrentarse a importantes bazas por parte de sus competidores, consiguió sumar otra victoria con su dato más alto desde diciembre (11,1%).

A lo largo de su recorrido, la serie ha reunido a más de 1,7 millones de espectadores únicos, una media de más de 800.000 seguidores y un 10,7% de cuota en cada capítulo. Igualmente, ha tenido un alcance acumulado de más de 23 millones de espectadores, lo que representa casi la mitad de la población.

A lo largo de 131 capítulos en tres temporadas, los espectadores de ‘Renacer’ han vivido el divorcio de Bahar, sus segundas oportunidades al amor, su madurez como madre y su florecimiento como gran profesional médica, apoyándose en referentes femeninas en el camino. Ahora llega el momento de conocer como acaba la historia.

Programación de Antena 3 de este lunes 23 y martes 24 de febrero:

21:00 horas - 'Antena 3 Noticias 2'

21:30 horas - 'Deportes'

21:35 horas - 'El tiempo'

21:45 horas - 'El hormiguero'

23:00 horas - 'En tierra lejana'

00:55 horas - 'Renacer' (último capítulo)

Avance de 'Renacer' del lunes 23 de febrero

Antena 3 emitirá el final de 'Renacer' la próxima semana.

Rengin y el doctor Reja realizan una complicada operación para salvar a una madre y su bebé.

Seren cree que el mayor problema de Aziz es que necesita sentirse amado, pero está convencida de que será el mejor padre del mundo. Por su parte, Aziz se disculpa por su infidelidad y todo el daño que ha hecho.

Umay ha enviado sus dibujos a una escuela en Italia para irse a estudiar fuera. Y Reja propone a Gülçiçek irse a vivir juntos, pero ella teme dejar a su familia.

Avance de 'Renacer' del martes 24 de febrero

Harun realiza una operación a dos hermanas siamesas, pero solo consigue que una sobreviva.

Aziz quiere el divorcio y Maral se queda muy triste, pero Harun le propone vivir juntos y Maral se emociona mucho con la propuesta. Mientras, Rengin y Parla están más unidas que nunca.

Bahar cumple su sueño de abrir su propia consulta acompañada de sus seres queridos. Evren aparece para felicitar a Bahar y contarle que solicitó la adopción de un niño que se llama Alí. Además, asegura que quiere estar con ella y ambos se funden en un beso.