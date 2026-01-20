"No enmierdemos": Ramoncín alza la voz y paraliza La Sexta con esta petición ante la tragedia en Adamuz

'Más Vale Tarde' se ha centrado en su última emisión en abordar la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) que este domingo teñía de luto Andalucía y España entera. El cantante Ramoncín ha querido utilizar su intervención en el programa de La Sexta para hacer una reflexión al respecto, al mismo tiempo que ha hecho una petición a quienes están utilizando lo ocurrido para hacer campaña electoral.

En opinión del colaborador, este trágico accidente "nos pone enfrente de cómo somos. Hablar del accidente ya hablan los expertos". En este sentido, ha alabado la solidaridad de los ciudadanos, que "se ponen a hacer cosas y no se pregunta qué piensan, ni dónde estaban, ni a quién votan, ni que tele ven, ni qué periódico leen". Todo un "ejemplo" para aquellos que "se les va a llenar la boca de cosas y van a empezar a decir cosas que no queremos oír".

Ramoncín ha recordado que "esto es un accidente. Los accidentes ocurren por una serie de cosas que se saben cuándo pasa el tiempo y lo último que hay que hacer con esto es política". Y es que, según cuenta, ha leído y oído "cosas que dan vergüenza". Por tal motivo, no duda en mandar un mensaje a la audiencia: "Que se fíen solo de los medios fiables, que oigan la radio, lean los periódicos y vean las noticias", ya que "se están empezando a decir cosas que son atroces" por parte de quienes "ven en esto una oportunidad para insultar al Gobierno".

Ramoncín aplaude la cooperación entre Pedro Sánchez y Moreno Bonilla

"Y nadie se para a pensar de lo difícil que es gobernar en un país en donde han pasado tantas cosas en tan poco tiempo", ha añadido el colaborador. Cristina Pardo ha recordado que, a excepción del lamentable tuit de Santiago Abascal, "el resto de partidos, que es algo que no hemos visto en otras tragedias, de momento" están cooperando y no se están lanzando los trastos a la cabeza.

A raíz de esto, Ramoncín también ha puesto en valor la cooperación entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en estos difíciles momentos. "Es el ejemplo que hay que dar. Porque del accidente podemos hablar todos y todos tenemos un pensamiento, pero no enmierdemos esto, porque es una tragedia espantosa para los familiares de las víctimas", ha sentenciado.

Por su parte, Iñaki López ha lamentado que "todos los partidos hoy han detenido sus agendas políticas. Todos los partidos salvo Vox". Aunque el presentador de 'Más Vale Tarde' también ha alabado la actitud del resto de partidos: "Afortunadamente estamos viendo una coordinación entre las Administraciones de distinto signo que tranquiliza mucho y que no vimos el día de la DANA".