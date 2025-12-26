Ramoncín cuenta horrorizado lo que él vivió en el franquismo para desterrar la opinión extendida entre jóvenes

A sus 70 años, Ramoncín puede presumir de ser uno de los artistas más polifacéticos del panorama español. Ahora, se le puede ver de comentarista en varios programas de televisión, en los que demuestra no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre todo tipo de temas, por muy polémicos que estos sean.

El cantante ha concedido una entrevista a El Mundo donde, entre otras cosas, habla del peligro de las dictaduras y, él que lo vivió, no entiende que haya jóvenes que defiendan la dictadura franquista, tal y como reflejó un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que señaló que el 19% de los jóvenes de 18 a 24 años consideran que el franquismo fue "bueno" o "muy bueno". "Los de mi generación vivimos el franquismo, sabíamos lo que era", empieza diciendo el colaborador de La Sexta, recordando que él estuvo "detenido en la Dirección General de Seguridad una noche enterita".

"En la universidad, estuve en Aparejadores, montamos el primer grupo de teatro universitario y estábamos vigilados. Te bajabas del metro en Moncloa, ibas andando hacia la Complutense y no sabías lo que podía pasar. Sabíamos perfectamente lo que significa una dictadura y pensábamos que cuando se muriera Franco todo iba a cambiar para mejor. Con sus cosas, así fue", explica Ramoncín.

Por eso, Ramoncín no entiende cómo haya jóvenes que defiendan el franquismo y al dictador Francisco Franco: "¿Cómo es posible que unos chavales de 15 y 16 años violen a una niña de once? No me cabe en la cabeza y creo que ese tipo de comportamiento enfermizo no se daba tanto. Como no es normal que un chaval de 18 años diga que la dictadura y Franco estaban de puta madre o que acabe de ganar las elecciones en Chile un ultraderechista. Joder, después de haber vivido a Pinochet. Saben lo que fue, saben quién es Víctor Jara, saben lo que se hizo".

En su opinión, "las redes están sirviendo para extender y normalizar barbaridades auténticas entre los jóvenes. Eso es lo que más me preocupa del presente. Por lo demás, todo es político: creo que hay una exageración interesada de las cosas que están mal y una ocultación descarada de las cosas que están bien que te obliga a ser más curioso y más impertinente, a buscarte la vida para tener respuestas, eso ya nos pasó a nosotros en la dictadura. Trolas ha habido siempre".

Sobre la España de hoy, el artista cree que nuestro país "es mayoritariamente de centro-izquierda y, después de centro derecha. Esos dos bloques representan a una amplísima mayoría y, al final, toda esta gente quiere básicamente lo mismo: trabajo, seguridad, un hospital donde te cuiden, que tu hijo pueda estudiar, que encuentre un curro después y se pueda alquilar o comprar una vivienda. Eso es común a la mayoría y en lo que deberíamos estar también en la izquierda".

Ramoncín va más allá y asegura que "a la izquierda le cuesta demasiado decir que Stalin era un asesino y hay que decirlo igual que de Hitler. Ese Maduro que defienden es un impresentable dictador que se dice de izquierdas y no lo es. Eso ahuyenta a mucha gente". Respecto al actual Gobierno de izquierdas, presidido por Pedro Sánchez, tiene claro que "el final está siendo muy feo, es indiscutible". Pero también "hay que valorar que han sacado adelante más de 50 leyes que han mejorado la vida de las personas de alguna manera".

Cita, por ejemplo, "el salario mínimo" o "la subida de las pensiones, pasando por poner a 60 pavos todos los transportes públicos". "Creo que Sánchez es el único tío capaz de haber hecho lo que ha hecho, y no lo digo como algo bueno ni malo sino como un hecho objetivo, que es ir sacando cosas cuando desde el primer día tiene que negociarlo absolutamente todo. Aguantar esto todo el puto tiempo es imposible. Yo no creo que pase de primavera", augura.

Sobre la polarización que hay actualmente, Ramoncín cree que "ahora mismo no hay polarización, hay enfrentamiento, que es muy distinto. Polarización ha habido siempre, unos a la derecha, otros a la izquierda y ya está. Ahora hay un enfrentamiento mucho más agresivo, más cínico".

Si algo tiene claro el colaborador de 'Más Vale Tarde' es que sigue siendo de izquierdas: "Lo tengo clarísimo y hay que dejarse de historias y centrarse en la clave de todo: la plusvalía. Yo quiero, por encima de cualquier otra cosa, un reparto equitativo de la riqueza. Soy feminista y soy animalista". Era taurino, "pero dejé de serlo. Pasé de ir con los toreros, de moverme ahí, a estar convencidamente en contra. Un día, en Las Ventas, hice el ejercicio de ponerme en la piel del animal y me dejó de gustar. Tan sencillo como eso", sentencia.