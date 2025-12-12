El vaticinio de Ramoncín sobre lo que va a pasar con las próximas elecciones generales en 'Más vale tarde'

Este jueves, 11 de diciembre, 'Más Vale Tarde' analizó los escándalos de corrupción y acoso sexual que están saliendo a la luz en el PSOE. Ramoncín fue uno de los más contundentes al hablar sobre el tema, e incluso lanzó una predicción sobre lo que puede pasar con el Gobierno.

Las últimas detenciones a Leire Díaz o al presidente y CEO de Plus Ultra están poniendo en jaque al Gobierno. Ante esto, muchos se preguntan si estamos ante el fin de ciclo de Pedro Sánchez. Según reconoció Raquel Ejerique en el programa vespertino de La Sexta, "son días complicados, porque ese triángulo tóxico" en el que el PSOE había situado a Cerdán, Ábalos y Koldo ha dado paso a otros altos cargos imputados.

Por si esto fuera poco, según recuerda Iñaki López, a esto se suma las denuncias de acoso sexual contra varios dirigentes socialistas. Esto hace imposible sacar adelante los presupuestos y "ninguna ley importante más", aseguró el presentador, quien añadió: "Aguantar así hasta el año 2027 es muy difícil, porque además los socios no encuentran alicientes".

Tras esto, era Ramoncín el que tomaba la palabra para recordar que sacar adelante los presupuestos ya "era difícil antes de dispararse los casos de corrupción". "Con esa formación de gobierno, con los conflictos con Junts, se sabía que para todo iba a ser una angustia. Iba a ser todo complicado. Iban a ser escalones muy altos. Ahora súmale todo esto que está ocurriendo. Es que es dificilísimo", añadió el colaborador.

La predicción de Ramoncín sobre el futuro del Gobierno

"¿Cuánto tiempo se puede extender esta agonía?", le preguntó Iñaki López. Ante lo que Ramoncín lanzó un vaticinio: "Yo creo que en primavera lo lógico es que haya elecciones". Tras hacer un repaso por todos los frentes abiertos que tiene Sánchez, 'Más Vale Tarde' ha puesto sobre la mesa el debate de si estamos ante el final de la era 'sanchista', en comparación con lo que ocurrió en la última etapa de Felipe González.

"Hay una parte que es muy vergonzosa y muy vergonzante, al final el Guardia Civil que se ha quedado con el dinero de los niños termina en calzoncillos con putas tomando cocaína", ha comentado Ramoncín, haciendo alusión al caso de Luis Roldán, el exdirector de la Guardia Civil condenado a 31 años de prisión por cohecho, malversación, estafa y falsificación, y que huyó a Laos.

El artista ha señalado que "hay algo, hay un modelo en algunos corruptos que siempre es el mismo. No hay tanta diferencia. Es una cosa curiosísima, nunca les pillan en una biblioteca. No les pillan en un club de lectura. Al final les cazan haciendo una cosa de este tipo". Sobre la etapa de Felipe González, ha recordado que "era impactante ver aquello en ese momento".