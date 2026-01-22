Nacho Abad se planta y acusa a Antonio Naranjo y Santaolalla de reventarle el programa: "Me levanto y me voy"

En los últimos días, Nacho Abad no para de generar titulares. Y quizás por ello, el presentador se muestra más alterado de lo normal como le pasó hace unos días con un invitado. Este jueves, el presentador de 'En boca de todos' volvía a ponerse serio con Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla.

Todo se producía cuando el presentador trataba de conectar con un experto antes de dar paso a publicidad para conocer si había podido sacar alguna conclusión de las declaraciones de Óscar Puente tras la rueda de prensa de más de dos horas que concedió este miércoles.

Más información Héctor de Miguel 'Quequé', en boca de todos tras ridiculizar a Nacho Abad sin miramientos en esta atronadora parodia

Y es que una vez más, Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo tenían un fuerte desencuentro a raíz de las responsabilidades del accidente de Adamuz. "Aunque algunos creáis que tres horas de rueda de prensa con preguntas de todo tipo y sin ningún límite y entrando en todos los medios de comunicación es poco, recordad que esto que está haciendo Óscar Puente había otro señor que durante toda una tarde y al día siguiente estaba de copas y en un parking de citas", sostenía Sarah.

"Según Sarah habría que ponerle todavía a Óscar Puente un busto en Atocha", le replicaba Antonio Naranjo. "No, creo que está haciendo su trabajo pero lo han hecho tan mal otros que...", se justificaba Sarah antes de que Nacho Abad le cortara para pedir que por favor dejaran terminar a Naranjo su argumento porque tenía que marcharse a publicidad.

"Yo lo que digo es que este ministerio se ha caracterizado por ser el Ministerio de José Luis Ábalos que sabemos a lo que se dedicaba ahí, el ministerio de las obras públicas a los amigos de Cerdán, ha sido el ministerio que en el mantenimiento trabajaba con empresas en las que Koldo era asesor, es el ministerio que se ha dedicado a atender el chantaje de Puigdemont para trasladarles los Rodalíes, es el ministerio en el que se han desoído las advertencias de los profesionales y en el que Óscar Puente solo ha insultado y reído de todos y es el ministerio que ha acabado con 43 muertos. Si alguien todavía puede defender eso...", sentenciaba Naranjo.

Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo se encaran en 'En boca de todos'

Pero a Sarah Santaolalla no le parecía bien lo que estaba haciendo su compañero. "Juntar a Ábalos y Koldo y meter la mano en la caja con 43 muertos...", le contradecía. "Tu defiende a quién quieras Sarah", le espetaba Naranjo. "Que no es defender a nadie Naranjo", trataba de decirle la analista política. "¡Que me voy a publicidad!", les advertía Nacho Abad a sus compañeros.

Y antes de marcharse a publicidad, Nacho Abad conectaba con Salvador García-Ayllón, ingeniero de caminos, mientras Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla seguían discutiendo. "Oye por favor. ¿Les podéis bajar los micrófonos?", les soltaba el presentador muy cabreado. "De verdad es que no me podéis reventar el programa, si queréis me levanto y me voy coño y haced lo que os salga de las narices", decía completamente indignado y levantándose de su asiento.

"¿Escuchó a Óscar Puente ayer?", le cuestionaba el presentador. "Sí, si lo escuché", le respondía el experto. "¿Y tiene alguna conclusión? Me espera la publicidad y yo me tomo una tila que no aguanto más", terminaba diciendo Abad antes de irse a anuncios.