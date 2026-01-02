Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, avisa de nieve copiosa en Reyes en "muchas partes de España"

Martín Barreiro ha vuelto al plató de 'Directo al grano' para actualizar la previsión del tiempo ante la borrasca Francis que afectará a los próximos días y al día de Reyes. El meteorólogo ha avanzado el frío y la nieve que se avecina y que podría afectar a las cabalgatas en toda España.

Nada más darle la bienvenida Marta Flich y Gonzalo Miró, Martín Barreiro alertaba de que "va a pasar una cosa y es que la borrasca Francis y la que hay en el norte de Europa van a generar un pasillo de aire frío y se van a conjugar estas dos masas de aire frío".

En ese sentido, el meteorólogo de TVE avisaba de que las temperaturas mínimas van a descender esta madrugada y que la lluvia va a ser persistente en las próximas horas en el suroeste y la Comunidad Valenciana. "La mezcla de esas dos masas, la de aire frío ártico y la borrasca Francis con mucha humedad, la que nos va a dejar un episodio de nevadas muy importantes en muchas zonas de España y además en cotas bajas", aseguraba.

Para este sábado las alertas están en Andalucía y Canarias mientras que en el norte las cotas bajarán a los 600 metros y que habrá lluvia fuerte en la Comunidad Valenciana entre la noche del sábado y la madrugada del domingo y que hay avisos por oleaje en Canarias.

De cara al domingo, Martín Barreiro pronostica que habrá "lluvia muy fuerte en Málaga, Cádiz, sobre todo en el estrecho, y en Huelva y lluvia persistente en Valencia, Alicante y Murcia". "El domingo podremos hablar ya de que todas las cotas bajan en la mitad norte peninsular llegando a bajar a los 600 metros o incluso más".

Pero sin duda, el peor día de este temporal está previsto que sea el lunes 5 de enero, el día de las cabalgatas de Reyes. "El momento álgido será el lunes donde esperamos nevadas copiosas en muchas partes de España y en cotas bajas", seguía explicando el presentador. "En el noreste prácticamente cualquier cota, por lo que nevadas incluso en zonas de costa en Cataluña y en el Cantábrico", añadía.

"Atención a la acumulación de nieve en el sur de Aragón, en interior de la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Castilla y León y otras zonas del sureste y seguirá la lluvia muy intensa en el Mediterráneo y en otras zonas del sur. La situación irá complicándose, insistimos nieve para el día de Reyes en mucha parte de España", concluía Barreiro. "Muchísima precaución en la carretera", pedía entonces Marta Flich.