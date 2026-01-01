Nuria Seró, meteoróloga de Mediaset, avisa del temporal de nieve en Reyes y responde a si habrá otra Filomena

Parece que en el inicio de 2026 nos espera mucho frío. Y es que tenemos ante nosotros una borrasca que dejará fuertes heladas estos primeros días y que además traerá un temporal de nieve que podría afectar a la llegada de los reyes Magos. Así lo ha advertido Nuria Seró, meteoróloga de Mediaset, en 'Informativos Telecinco' como ya hiciera Mónica López en TVE.

Así, Arancha Morales, presentadora sustituta en 'Informativos Telecinco 15h', aseguraba que la Nochevieja será fría y las primeras horas de 2026 nos dejarán temperaturas bajo cero como en Burgos donde la temperatura bajará a menos 3 grados. "Pero no solo frío, el inicio de 2026 viene también con nieve que puede afectar a ciudades y carreteras importantes", aseguraba la presentadora.

"Con cotas bajas, así que mucha precaución. Este temporal tiene nombre propio, Francis. El año arrancará con una jornada complicada en Canarias con chubascos fuertes", empezaba explicando Nuria Seró. Tras ello, la meteoróloga situaba esta borrasca en el Golfo de Cádiz y que "nos llegará una masa subtropical muy húmeda".

"Es verdad que el viernes van a subir las temperaturas pero no nos tenemos que confiar porque el descenso, a partir del domingo, será abrupto. El color azul se amplía durante las próximas jornadas. A partir del domingo el color morado invade buena parte de la península y también Baleares con temperaturas bajo cero y máximas que podrían rondar los cinco grados, así que mucho frío", añadía.

En los últimos días se ha llegado a hablar de que podría volver a haber una fuerte nevada en Madrid de cara al día 6 de enero. Y por ello, Arancha Morales no ha dudado en preguntarle directamente a su compañera si eso es posible. "Si miramos la previsión en el móvil veremos cómo salen esos copos de nieve y si miramos los mapas aún hay incertidumbre, la previsión es que pueda copear y podamos ver algún copo de nieve durante la madrugada del lunes", respondía Nuria Seró.

"Sí que tendremos que estar muy pendientes de la previsión del tiempo porque puede nevar a cotas bajas, especialmente en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, así que mucha precaución con esos desplazamientos", concluía la meteoróloga de Mediaset en 'Informativos Telecinco'.