Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, pone en alerta de nevadas muy copiosas en Nochebuena y Navidad

Quedan solo siete días para que se celebre la Nochebuena y en 'Directo al grano' ya avanzan que podría ser una Blanca Navidad. Así, según ha alertado Martín Barreiro, el meteorólogo de 'El Tiempo' de TVE, para la próxima semana se espera un fuerte temporal que podría conllevar nieve en muchas localidades poco habituales.

"Estamos a solo ocho días de la Navidad y la AEMET ya empieza avisando, se avecinan días de mucho frío y de mucha nieve", empezaba señalando Marta Flich. "Podría nevar en buena parte de España y Portugal, si se cumplen las previsiones los copos de nieve podrían dejar algunas zonas del Mediterráneo completamente blancas", apostillaba Gonzalo Miró.

Así, la AEMET avisa que a partir de este fin de semana se producirá una bajada de las temperaturas y que podría empezar a nevar en el centro peninsular tanto en Castilla-La Mancha como la Comunidad de Madrid. "Según estas previsiones van a empezar en zonas de montaña y puntos altos, pero se espera que los copos lleguen también a cotas bajas", destacaba la voz en off recordando cómo este fin de semana además comienza la operación salida de la DGT.

"La previsión habla de que incluso es posible que nieve en regiones en las que casi nunca ocurre por lo que podríamos tener una blanca navidad en las costas españolas", añadía la voz en off. "A ver, Martín, porque se avecina una Navidad blanca, blanca", recalcaba Marta Flich dando paso a Martín Barreiro.

Tras ello, el meteorólogo de TVE explicaba que "este fin de semana vamos a tener la primera irrupción de aire frío y el domingo habrá precipitaciones de nieve en muchos sitios". "El día de la lotería será mucho más frío y también se esperan precipitaciones en el Mediterráneo. Pero el 25 y el 26 se esperan nevadas muy copiosas, está por ver la cota y donde cae", aseveraba el experto.

"Las precipitaciones serán más significativas durante la jornada de Navidad el 25 y la del 26. Como veis no hay zonas tan bajas en el interior, no se ve que vaya a nevar todavía en Madrid, pero no se puede descartar a día de hoy, pero si es cierto que la nieve aparece muy cerca en zonas costeras del norte y del Mediterráneo. Habrá que ver lo que pasa pero si apunta a unas Navidades bastante invernales y bastante blancas", concluía Martín Barreiro en 'Directo al grano'.