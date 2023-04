El hombre del tiempo de TVE, Martín Barreiro, actualiza su estado tras pasar por quirófano

Martín Barreiro desaparecía de la televisión de forma repentina, por lo que el pasado 13 de marzo, el meteorólogo de TVE, daba explicaciones sobre su ausencia en la pequeña pantalla: «Intentando no caer en el desánimo… Tengo una hernia de disco, llevo semanas de baja y con dolor intenso. Me dicen que me va a tocar operar. ¡Os echo de menos!».

El meteorólogo de ‘La hora de La 1’ o ‘Hablando claro’, una semana después, compartía con sus seguidores cómo se encontraba y agradecía todos los mensajes de apoyo que había recibido: «Muchas gracias por todos los mensajes de ánimo y de apoyo. Estoy abrumado e ilusionado. Además, tengo buenas noticias: los expertos consideran, teniendo en cuenta las pruebas que me he estado haciendo, que la operación puede esperar, por ahora. ¡Estoy haciendo rehabilitación!».

En todo momento el comunicador gallego ha informado a sus seguidores de Twitter de los avances de su estado, con la esperanza de poder volver pronto a la televisión y seguir informando de la previsión del tiempo. «Todavía con dolor, pero parece que va cediendo. ¡Espero estar pronto a tope! Miles de gracias de corazón», añadía en otra publicación.

Ya estoy operado!!!

Todo ha salido bien!!!

Gracias ❤️‍🩹 pic.twitter.com/vhpuHh6Xwl — Martín Barreiro (@mbarreiro_tve) April 5, 2023

No obstante, según el propio Martín Barreiro ha explicado a través de las redes sociales, quince días después de esas publicaciones la situación habría cambiado sustancialmente. Al joven ya no le serían suficientes las sesiones de rehabilitación, sino que se ha visto obligado a pasar por quirófano.

Una vez más, así lo ha contado él a sus seguidores, adjuntando una foto suya aún en la cama tras la operación. Aparece tumbado descansando aún con el batín del hospital puesto, la mascarilla y la vía puesta. «¡Ya estoy operado!», comunicaba, para tranquilizar a sus seguidores de que todo había ido como se esperaba: «¡Todo ha salido bien! Gracias».