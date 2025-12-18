Albert Barniol, meteorólogo de TVE, irrumpe en el 'Telediario' con este aviso sobre las nevadas en Navidad

Como ya hizo este miércoles Martín Barreiro en 'Directo al grano', Albert Barniol, histórico meteorólogo de La 1 de TVE, ha advertido del tiempo invernal que vamos a enfrentar en España esta Navidad desde el 'Telediario'.

Una potente irrupción de aire frío va a marcar estas próximas fechas y, unido a la inestabilidad atmosférica, podrá dar lugar a intensas nevadas. Eso sí, aún existe mucha incertidumbre a la hora de concretar en qué zonas se van a producir más allá de los sistemas montañosos.

"La Navidad va a llegar con lo que toca, con un tiempo de invierno", ha introducido Alejandra Herranz. "Con frío y a ver si un poco blanca porque los modelos están reflejando la llegada de probables nevadas durante los próximos días en cotas bajas", ha empezado avisando.

Con el mapa de la evolución del aire frío para los próximos días, Albert Barniol ha explicado cómo se va a asentar sobre la península a partir de este fin de semana y, sobre todo, la próxima semana. "En los próximos diez días las temperaturas van a ser bajas", ha avanzado el meteorólogo.

El primer episodio de nevadas se va a registrar este sábado y domingo, siendo localmente fuertes en zonas montañosas. "Y no descartamos que pueda caer en capitales de provincia como León, Burgos, Soria, Ávila, Segovia, Teruel o Cuenca", ha indicado, lo que sería la primera nevada de la temporada en esos puntos.

Ya de cara a la semana que viene, aunque la fiabilidad disminuye, los modelos apuntan a posibles nevadas en Nochebuena y Navidad. No obstante, Albert Barniol ha puntualizado que "quizá no el día de Nochebuena o Navidad" sea el momento al que hay que prestar más atención, sino a las jornadas venideras.

"A partir del 26 o 27 de diciembre las nevadas pueden ser copiosas en muchos puntos de España", ha alertado el físico en TVE, con posibilidad de alcanzarse grandes espesores incluso en cotas bajas.