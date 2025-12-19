Actualidad

Andrés Gómez, meteorólogo de TVE, previene sobre el temporal de nieve con esta contundente alerta

por Roberto Jiménez

Andrés Gómez visitaba 'Mañaneros 360' para hacer la previsión del tiempo de los próximos días y avisar de las alertas amarilla y naranja por lluvia y nieve, una Navidad blanca que se recrudecerá con la llegada de la Nochebuena.

Andrés Gómez y Adela González en 'Mañaneros 360'.
El temporal de viento, frío y nieve que se avecina a partir de este fin de semana y que se recrudecerá con la llegada de la Nochebuena y sobre todo del día de Navidad sigue alertando a buena parte de España. Por ello, este viernes, Andrés Gómez no dudaba en dar la última hora en 'Mañaneros 360' con Adela González sumándose a lo que ya habían hecho previamente Martín Barreiro o Albert Barniol.

"Ojo, ojo que hay aviso naranja con olas de más de seis metros en la zona del Cantábrico y en Galicia", empezaba señalando Adela González haciéndose eco de la muerte de una turista alemana que estaba haciendo una foto y le arrastró una ola en Canarias.

Tras defender la "imprudencia" que supone hacer este tipo de actos, Adela González daba la bienvenida a Andrés Gómez para conocer la previsión de los próximos días. "Se va a mantener el temporal todo el fin de semana con avisos naranjas y amarillos y mar combinada, ese mar peligroso con olas de hasta siete metros", exponía el meteorólogo. "¿El aviso es solo por oleaje o también hay viento?", repreguntaba Adela. "Hay oleaje y hay viento, así que en zonas costeras no es un buen plan asomarse a primera línea de costa", confesaba él.

Pero lo que más preocupa sin lugar a dudas es el temporal de nieve que se avecina para los próximos días. "Va a hacer mucho frío y vamos a tener dos tandas de frío a corto plazo. Una que va a llegar el domingo y por la que van a bajar las temperaturas y la cota de nieve. Luego se retirará el lunes y el martes, pero atención porque coincidiendo con la Nochebuena podríamos tener más frío y precipitación de nieve en cotas bajas", explicaba el meteorólogo.

Desde este viernes, las temperaturas van a pegar un fuerte bajón por toda España. "Hay avisos hoy viernes de nevadas de más de cinco centímetros en las montañas de León, de Palencia y aviso por lluvia fuerte en Málaga y Huelva. Mañana habrá más lluvia sobre todo en Cataluña y Baleares", avisaba Andrés Gómez.

Después, el experto le recalcaba a Adela González cómo el domingo la cota de nieve va a descender y "la nevada va a ser contundente en Pirineos y en las béticas". "Cuidado si vais a circular el domingo por Cuenca, Albacete y zonas altas de Guadalajara y la A-2, precaución porque hay avisos activados por nieve de cinco centímetros", aclaraba. Además dejaba claro que más allá de las montañas podía nevar en capitales como Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Teruel y Cuenca.

