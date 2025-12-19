Andrés Gómez, meteorólogo de TVE, previene sobre el temporal de nieve con esta contundente alerta

El temporal de viento, frío y nieve que se avecina a partir de este fin de semana y que se recrudecerá con la llegada de la Nochebuena y sobre todo del día de Navidad sigue alertando a buena parte de España. Por ello, este viernes, Andrés Gómez no dudaba en dar la última hora en 'Mañaneros 360' con Adela González sumándose a lo que ya habían hecho previamente Martín Barreiro o Albert Barniol.

"Ojo, ojo que hay aviso naranja con olas de más de seis metros en la zona del Cantábrico y en Galicia", empezaba señalando Adela González haciéndose eco de la muerte de una turista alemana que estaba haciendo una foto y le arrastró una ola en Canarias.

Tras defender la "imprudencia" que supone hacer este tipo de actos, Adela González daba la bienvenida a Andrés Gómez para conocer la previsión de los próximos días. "Se va a mantener el temporal todo el fin de semana con avisos naranjas y amarillos y mar combinada, ese mar peligroso con olas de hasta siete metros", exponía el meteorólogo. "¿El aviso es solo por oleaje o también hay viento?", repreguntaba Adela. "Hay oleaje y hay viento, así que en zonas costeras no es un buen plan asomarse a primera línea de costa", confesaba él.

Pero lo que más preocupa sin lugar a dudas es el temporal de nieve que se avecina para los próximos días. "Va a hacer mucho frío y vamos a tener dos tandas de frío a corto plazo. Una que va a llegar el domingo y por la que van a bajar las temperaturas y la cota de nieve. Luego se retirará el lunes y el martes, pero atención porque coincidiendo con la Nochebuena podríamos tener más frío y precipitación de nieve en cotas bajas", explicaba el meteorólogo.

Desde este viernes, las temperaturas van a pegar un fuerte bajón por toda España. "Hay avisos hoy viernes de nevadas de más de cinco centímetros en las montañas de León, de Palencia y aviso por lluvia fuerte en Málaga y Huelva. Mañana habrá más lluvia sobre todo en Cataluña y Baleares", avisaba Andrés Gómez.

Después, el experto le recalcaba a Adela González cómo el domingo la cota de nieve va a descender y "la nevada va a ser contundente en Pirineos y en las béticas". "Cuidado si vais a circular el domingo por Cuenca, Albacete y zonas altas de Guadalajara y la A-2, precaución porque hay avisos activados por nieve de cinco centímetros", aclaraba. Además dejaba claro que más allá de las montañas podía nevar en capitales como Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Teruel y Cuenca.