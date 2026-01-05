Los 10 estrenos que encabezan la segunda semana de enero de 2026 en Netflix, Movistar Plus+, Prime Video o HBO Max

Una vez superada la resaca de Año Nuevo, llega el mes más largo del año 2026. Y no lo decimos nosotros. Lo dice la ciencia. "El primer culpable de que el mes de enero se nos haga tan largo es el mes de diciembre. Es algo similar a cuando nos caemos y todo se ve a cámara lenta", explicó la biotecnóloga Azucena Martínez en su X personal. Y es que aún ni siquiera ha llegado la noche de Reyes. Desde ahí, todo se nos va a hacer cuesta arriba. Pero siempre nos quedaran los estrenos de las plataformas de streaming para entretenernos este mes tan duro.

Eso sí, no llega ni un estreno tan potente como para disputarle el trono a 'Stranger Things', que hace nada nos regaló su capítulo final. Sí que tendremos nueva temporada de 'Machos Alfa', o la nueva serie de Tessa Thompson, la muy interesante 'Él y ella'. También podremos volver a 'The Pitt', con su esperadísima segunda temporada, o conocer al humano-chimpancé más famoso del anime con 'El incidente Darwin'. En el terreno de películas, llega la esperadísima 'Gente que conocemos en vacaciones' a Netflix, o la polémica 'Back to black', que adapta la vida de Amy Winehouse, y que podremos ver en Movistar Plus+.

Estrenos en Netflix

Él y ella

Sinopsis: Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, Anna recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación.

Toda historia tiene dos versiones: la de él (‘HIS’) y la de ella (‘HERS’), lo que significa que siempre hay alguien que miente. Esa es la propuesta que hace Netflix con su nueva miniserie de misterio, 'Él y ella', protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal. A la primera acabamos de verla en la muy interesante 'Hedda', en Prime Video, por la que ha sido nominada a los Globos de Oro. Al segundo, quizá os suene por hacer de hermano de Jeremy Allen White en la serie de 'The Bear'. Ambos unen fuerzas en esta ficción que coquetea con el thriller y el drama humano, tan típico de estas historias en las que alguien vuelve a su pueblo natal... siempre para enfrentarse a su pasado.

Adaptación de la novela homónima de Alice Feeney, una de las reinas del misterio en la literatura actual, tenemos 8 episodios en los que nada de lo que vemos es lo que parece. La serie nos va dando las piezas poco a poco para que podamos montar el puzzle de la realidad. Y, como punto realmente positivo, cuenta con la bendición de la autora. "Recuerdo llegar al set de rodaje la primera vez, y realmente era como si mis personajes hubieran cobrado vida", relató en una entrevista para Netflix.

Fecha de lanzamiento: 8 de enero

Machos alfa (Temporada 4)

Sinopsis: Cuando la madurez no llega, siempre puedes pedirla a domicilio… y compartirla con tus colegas. En esta cuarta temporada, los Machos Alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción. Entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban… incluso durante unas vacaciones en Punta Cana.

Santi, Pedro, Raúl y Luis, es decir, Gorka Otxoa, Fernando Gil, Raúl Tejón y Fele Martínez, regresan una vez más, dispuestos a seguir hablando sobre deconstrucciones y masculinidad frágil en el siglo XXI. Aunque la tercera temporada no gozó del mismo éxito que sus dos primeras, Netflix sigue confiando en este extraño cuarteto para seguir haciéndonos reír y cuestionar nuestras actitudes machistas. También vuelven ellas, que sirven de perfecto contrapunto en la trama. Es decir, María Hervás (Daniela), Kira Miró (Luz), Paula Gallego (Alex), Raquel Guerrero (Esther), Marta Hazas (Marimar), Irene Arcos (Paz), Cayetana Cabezas (Blanca) y Paloma Bloyd (Irene).

Pero es que no se va a quedar aquí la historia de nuestros machirulos favoritos, porque ya hay una quinta temporada confirmada por Netflix. Es decir, tenemos 'Machos Alfa' para rato. ¿Conseguirán recuperar el favor del público con las nuevas tramas de esta temporada? "Como artista huyo del estereotipo o intento deconstruirlo. Por ejemplo, en 'Machos alfa' intento que el estereotipo se rompa y, de repente, veamos a este machirulo deshacerse", contó Raúl Tejón en una entrevista para El Mundo sobre su personaje en la serie.

Fecha de lanzamiento: 9 de enero

Gente que conocemos en vacaciones

Sinopsis: Tras una década siendo grandes amigos y compañeros de viaje, Poppy, un espíritu libre, y Alex, amante de la rutina, se preguntan si podrían ser la pareja perfecta.

'Gente que conocemos en vacaciones', de Emily Henry, es un auténtico fenómeno literario. Uno de los más famosos de los últimos años. La novela fue reconocida con el premio Goodreads de los lectores y es un auténtico fenómeno viral en TikTok. La autora acumula más de 2,5 millones de ejemplares vendidos. Y por supuesto que alguna plataforma se iba a pelear por conseguir los derechos. ¿Quién se llevó el gato al agua? Netflix. Emily Bader es Poppy y Tom Blyth es Alex. Además, están en este elenco Jameela Jamil, Molly Shannon, Lucien Laviscount o Lukas Gage. Y promete ser uno de esos sleeper hit de la plataforma.

"Creo que hay mucho de mí en Poppy. Probablemente por eso conseguí el papel", admitió Emily Bader en una entrevista para People." Creo que ella vive a tope, y eso es algo a lo que aspiro, a vivir de forma tan auténtica como vive Poppy. Fue una oportunidad para quitarme mis inseguridades, y tener fe en el director, y en Tom, y en todo el equipo, y tratar de ser la versión más grande, gritona molesta de mí misma, pero de una forma realista".

Fecha de lanzamiento: 9 de enero

Estrenos en Prime Video

El incidente Darwin

Sinopsis: Creado en un laboratorio de ciencias biológicas, Charlie es un híbrido mitad humano, mitad chimpancé, conocido como "Humanzee." Criado por sus padres adoptivos humanos, Charlie tiene ahora 15 años y está comenzando la escuela secundaria. Allí conoce a Lucy, una chica solitaria e inteligente que se convierte en su primera amiga. Sin embargo, su vida "normal" se ve destrozada cuando los extremistas por los derechos de los animales que liberaron a su madre del laboratorio hace quince años resurgen como terroristas, decididos a secuestrar a Charlie a cualquier precio.

'Darwin Jihen' es el nombre original japonés de uno de los manga de ciencia-ficción más rompedores y famosos de los últimos años. Publicado en 2020 (aunque sigue en la actualidad), la historia creada por Shun Umezawa nos muestra un híbrido de humano y chimpancé, y sus avatares en la escuela secundaria. Naokatsu Tsuda, director en 'JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind', y Katsuichi Nakayama, co-director en 'Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time', se han encargado de la dirección de 'El incidente Darwin'. Es decir, dos grandes nombres del anime reciente. Aquí se encarga de su publicación Distrito Manga.

"Siempre había querido escribir una historia basada en los problemas de la bioética", contó su autor a MantanWeb. "La productora me dio diferentes posibilidades de proyectos para dirigir, y me preguntó que en qué anime quería trabajar. Uno de ellos era 'El incidente Darwin' y nada más verlo, supe que sería difícil, pero que a la larga, sería un proyecto que merecería la pena, así que lo elegí", comentó el director del anime Naokatsu Tsuda en la misma entrevista.

Fecha de estreno: 6 de enero

Un juego de tres

Sinopsis: El eterno enamoramiento de un joven le lleva a un trío inesperado, cree que es su última fantasía hecha realidad. Cuando la fantasía termina, los tres se ven obligados a asumir la responsabilidad de sus actos.

Una inteligente comedia romántica que subvierte las expectativas del género, ofreciendo un retrato sofisticado, divertido e inteligente de tres personas que intentan hacer lo correcto. Lo que comienza como una noche de locura se convierte en una maraña de lealtades impuestas, culpas, expectativas sociales y consecuencias propias de la edad adulta. Zoey Deutch ('Nouvelle Vague'), Jonah Hauer-King ('El tatuador de Auschwitz') y Ruby Cruz (serie 'Willow') protagonizan este sexto largometraje de Chad Hartigan ('Pequeño pez').

"[El guion] estaba constantemente lidiando con ese equilibrio entre saber cuándo introducir momentos cómicos y cuándo mostrar a estas personas siendo muy vulnerables y muy tiernas; y esas dos cosas no son excluyentes", cuenta Hauer-King, uno de los protagonistas, en una entrevista para Deadline. "Muchas veces, la comedia surgía precisamente del hecho de que estas personas se mostraban vulnerables y abiertas [entre ellas]… Creo que en cada paso del camino, incluso cuando se cometen errores y son personajes imperfectos, especialmente [mi personaje] Connor, no hay nada hecho con mala intención".

Fecha de lanzamiento: 9 de enero

Pelayo. Más allá del límite

Sinopsis: docuserie inmersiva de 3 episodios contada en primera persona por Pelayo, que desvela el lado más oscuro del narcotráfico, no como un fenómeno lejano, sino como un sistema global que transforma la violencia en negocio.

'G.E.O. Más allá del límite' se convirtió, hace solo 4 años, en una de las series documentales más arriesgadas de Prime Video. Por primera vez en la historia de la Policía, un equipo de cámaras tenía acceso exclusivo al proceso de selección de los nuevos miembros del Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.), que se extiende durante más de 7 meses. Decenas de policías comienzan, pero sólo unos pocos terminarán el curso. Esa era la premisa de la docuserie, y tuvo una acogida increíble. Ahora, el Inspector Pelayo, inspector de la Policía Nacional de España con más de veinte años de trayectoria en el Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.), se sumerge de lleno en el mundo del narcotráfico.

Un viaje sin retorno al corazón de una guerra silenciosa donde mirar hacia otro lado ya no es una opción. Pelayo deja el papel de instructor para intentar comprender las raíces del conflicto desde la primera línea de fuego. Y, como nos muestra Prime Video en esta docuserie de 3 episodios, su misión da un giro radical: decide seguir el rastro de la droga y adentrarse en los territorios donde el crimen manda y la violencia impone sus reglas. Desde los barrios de Buenaventura, hasta los ríos del Pacífico y las montañas del Valle del Cauca, Pelayo acompaña a unidades de élite del ejército colombiano en su guerra diaria contra el crimen organizado.

"Me llegan los imputs por redes sociales y soy consciente de que los adolescentes me admiran y me idealizan por lo que he hecho. Pero eso también es una espada de Damocles que llevo encima", reflexionó Pelayo Gayol, el protagonista de la miniserie, para El Mundo. Porque lo que se ve mío, es lo que soy, no hay nada de personaje inventado, para lo bueno y para lo malo. Mi discurso siempre es el mismo, hable con quien hable, y eso creo que a la gente le gusta. Creo que hay que ser congruente con lo que piensas y siempre le diré a todo el mundo que aquí hay que meterse por vocación, por función pública y nunca por dinero.

Fecha de lanzamiento: 9 de enero

Estrenos en Movistar Plus+

Campamento Garra de Oso

Sinopsis: Maia, una imaginativa y alborotada niña, y Jan, un niño miedica de ciudad, lucharán a contrarreloj para salvar el campamento de verano amenazado por el excéntrico constructor Sebastián Sebastián. Para ello, buscarán sin descanso un oso que creen que todavía habita en el valle pero que nadie ha visto. En esta intrépida aventura les ayudará Fritz, una divertida y gruñona mofeta… ¡que habla! y que se unirá al equipo para salvar el valle y sus animales.

'Campamento Garra de Oso' está protagonizada por los jóvenes talentos Júlia Raya y Martín Abello, acompañados por Anabel Alonso, Edu Soto y Elisabet Casanova. Y sigue en la línea de multitud de comedias familiares que pueblan ahora la taquilla del cine español. La crítica no se muestra nunca muy entusiasmada, y el público responde a medio gas. Quizá por la poco originalidad de las propuestas. Pero, pese a ello, ayudan que vaya la gente al cine, así que todo es bienvenido. Una comedia sin malas intenciones, muy blanca y de un humor muy simple, pero que es perfecta para ver en familia.

La producción de 'Campamento Garra de Oso' ha supuesto uno de los mayores retos tecnológicos del cine familiar realizado en nuestro país. Más de 500 profesionales han participado a lo largo de todo el proceso creativo y técnico, desde las primeras fases del desarrollo hasta la postproducción final. Uno de los principales desafíos ha sido la integración de animales generados por ordenador con un nivel de realismo inédito. Esta apuesta por una estética hiperrealista no tiene apenas precedentes en el cine infantil español y sitúa la película como un referente tecnológico dentro del sector audiovisual. Así lo ha definido RTVE, que es una de las productoras de la película.

Fecha de lanzamiento: 5 de enero

Back to black

Sinopsis: La vida personal y profesional de la cantante y compositora Amy Winehouse, que comenzó como cantante de jazz para convertirse en una superestrella mundial de la música ganadora de varios premios Grammy. Su vida se truncó en 2011, a los 27 años, debido al consumo y abuso de alcohol y drogas.

Pocas artistas han influido tanto en el panorama musical actual como Amy Winehouse. La cantante británica lo cambió todo, y con solo dos discos, se hizo la reina del mundo indiscutible. Su personalidad errante, sus looks diferentes y exagerados y, sobre todo, su voz, inconfundible, hicieron de ella un icono mundial. Su fallecimiento en 2011 sacudió el mundo de la música, y la añadió al infame 'Club de los 27', al morir a los 27 años, uniéndose a otras leyendas como Jimi Hendrix, Kurt Cobain o Janis Joplin.

Sam-Taylor Johnson dirige el biopic sobre el ascenso y caída de la cantante, pero fue ampliamente criticado por los fans. Y tampoco entusiasmó mucho a la crítica, siendo sinceros. Sobre todo por centrarse demasiado en las sombras de la cantante, encarnada por Marisa Abela. "En los últimos años Amy Winehouse empezó a ser recordada no solo como una figura trágica, sino como un talento generacional que tuvo dos grandes discos. No como una persona que fue solamente autodestructiva, sino como una víctima de enfermedad mental y abuso sistemático. 'Back To Black' amenaza con destruir ese legado y revivir todo el ruido que lo oscureció en primer lugar", escribió The Guardian sobre la película.

Fecha de lanzamiento: 8 de enero

Legítima defensa

Sinopsis: Rudy Baylor, un recién graduado en Derecho, se encarga de un caso de negligencia médica junto a su jefa, Jocelyn Bruiser Stone y el asistente legal Deck Shifflet. Se enfrentarán a un poderoso y despiadado bufete de abogados dirigido por Leo Drummond. El caso destapará una conspiración que involucra a un hospital y la muerte del hijo de su cliente.

John Grisham, autor de la novela de 1995 y productor ejecutivo , ya ha hablado maravillas de la que para él es la mejor adaptación de la historia. "Siempre imaginé 'Legítima defensa' más allá del libro y de la película [dirigida en 1997 por Francis Ford Coppola]. Darle espacio a los personajes y los matices de Memphis en una serie era un sueño, y Michael Seitzman ha sabido captar no solo la crítica al sistema judicial, sino la humanidad de quienes luchan en él". Así lo ha contado en la presentación de la serie que ahora nos llega gracias a Movistar Plus+.



Con Milo Callaghan (‘Strangers: capítulo 2’, ‘Rivales’), como Rudy; Lana Parrilla (‘Atlas’), como 'Gorila'; Madison Iseman (‘Sé lo que hicisteis el último verano’), como Sarah, la rica novia de Rudy y su oponente en los tribunales; P. J. Byrne (‘The Boys’, ‘¡Shazam!’), como Deck; Dan Fogler ('El banco de Dave 2'), como el enfermero Melvin Pritcher, y John Slattery (‘Nuremberg’, ‘Mad Men’), como Drummond.

Creada para televisión por Michael Seitzman (‘Código negro’) y Jason Richman (‘The Walking Dead: Daryl Nixon’). Dirige Russell Lee Fine ('Doc'), Randy Zisk ('The Equalizer') y el propio Seitzman. Y ojo, que ya se ha confirmado una segunda temporada. Dramas de abogados y de juicios siempre funcionan. Si no, que se lo digan a 'The Good Fight', ¿verdad? Y si encima está basado en una novela de John Grisham, el maestro en este tipo de historias, mejor que mejor.

Fecha de lanzamiento: 8 de enero

Estrenos en HBO MAX

The Pitt (Temporada 2)

Sinopsis: La vida cotidiana de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh hacen malabarismos con las crisis personales, la política en el lugar de trabajo y la carga emocional de tratar a pacientes en estado crítico.

La serie es un análisis realista de los retos a los que se enfrentan los trabajadores sanitarios en la América actual, visto a través de la lente de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno de Pittsburgh. Y eso es precisamente lo que la ha hecho tan popular entre el público y entre la crítica.

De hecho, la primera temporada, que se estrenó en enero de 2025, recibió 13 nominaciones a los premios Emmy y ganó cinco, entre ellos el de Mejor Serie Dramática, los primeros premios Emmy para Noah Wyle (Actor Principal), Katherine LaNasa (Actriz Secundaria) y Shawn Hatosy (Actor Invitado), y el de Mejor Reparto. También ha obtenido dos nominaciones a los Globos de Oro y tres a los Critics Choice Awards, entre ellas la de mejor serie dramática en ambos casos.

Noah Wyle, el gran protagonista, además es defensor del formato de serie semanal, algo que ha beneficiado, y mucho, a 'The Pitt'. Y así lo contó en Vanity Fair: "Los maratones de series originan una experiencia cercana al usar y tirar. Puede ser muy satisfactorio, pero es como ingerir comida basura; suele haber un arrepentimiento por consumirla tan rápido".

Fecha de lanzamiento: 9 de enero

Más estrenos semanales