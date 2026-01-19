Lara Ferreiro, experta psicóloga, advierte a María Patiño de las consecuencias del fin de 'No somos nadie': "Van a ir a por ti"

Lejos de arrancar 'No somos nadie' este lunes pronunciándose ante los espectadores sobre la cancelación del programa, María Patiño se ha centrado junto a sus colaboradores en la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba, dejando en un segundo plano el fin del magacín, que tendrá lugar el próximo viernes 30 de enero. Sin embargo, más tarde, y con la presencia de una psicóloga en plató, la presentadora no ha evitado sincerarse sobre el complicado momento que enfrenta.

El pasado viernes, LA OSA Producciones anunciaba oficialmente el fin del espacio que llegó como relevo de 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos' a las tardes de TEN tras el fracaso de 'La familia de la tele' en TVE. Así, Carlota Corredera y su equipo expresaban su dolor y sorpresa ante la decisión de la productora, lamentando tener que despedirse del pisito. Sin embargo, la bomba informativa se produjo durante el día de descanso de la presentadora habitual del formato.

María Patiño, sobre la cancelación de 'No somos nadie': "He intentado buscar soluciones todo el fin de semana"

"A mí en momentos, cuando estoy baja, hay cosas y comentarios que me afectan", reconocía María Patiño este lunes tras varias horas de emisión tras repasar el caso de Teresa López Cerdán, que ha denunciado en sus redes el ciberbullying que sube. Así, la conductora de 'No somos nadie' aprovechaba la presencia de la psicóloga Lara Ferreiro en plató para sincerarse sobre los complicados días que ha enfrentado tras conocer la noticia que afecta de lleno a su futuro laboral.

"He estado intentando buscar soluciones todo el fin de semana porque a lo mejor se vienen momentos en los que gente se alegre de determinadas situaciones. Sabe todo el mundo a lo que me estoy refiriendo", ha reconocido la presentadora, tal vez haciendo referencia a la publicación de Rosa Benito celebrando el fin del programa, a la que ella misma contestó desde sus redes sociales.

Así, María Patiño ha lamentado que las opiniones sobre ella y su trabajo de terceros le afecten tanto, poniendo el foco en todos los que se han alegrado de la cancelación del formato. "¿Y sabes lo que me jode? Que gente que no me importa y a la que ni siquiera admiro a veces logran hacernos daño", ha lamentado la presentadora antes de que la psicóloga invitada le diese las claves para atravesar este duelo.

"Te recomiendo desintoxicación digital, van a ir a por ti. Tú eres una persona extremadamente emocional y empática, tienes mucha fuerza de comunicación pero hay personas que te van a hacer daño, entonces rodéate de la gente que quieres. No te metas en redes hasta que hayas pasado el duelo", ha sugerido Ferreiro a la comunicadora.

Más tarde, Alberto Guzmán ha puesto el grito en el cielo por las críticas que han recibido durante su tiempo en TEN y la fijación contra el programa o el universo 'Sálvame'. "Hay una cosa y lo digo de verdad, hay enemigos elegidos. Hemos hecho bien nuestro trabajo, me reitero en mis críticas, nuestra manera de enfocar temas sociales y si eso joroba eso es que hemos hecho bien nuestro curro", ha sentenciado María Patiño, reivindicando la calidad del formato.