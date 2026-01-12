La respuesta de RTVE ante la marcha de Marc Giró a la competencia y cómo ha sido su inesperada salida de La 1

RTVE encara una grandísima pérdida con la marcha de Marc Giró para fichar por Atresmedia. El grupo audiovisual privado ha dado la campanada y se ha llevado a uno de los principales activos de la cadena pública para emprender nuevos proyectos conjuntamente. Este gran movimiento televisivo se ha hecho oficial hoy, lunes 12 de enero.

Tal y como ha podido conocer El Televisero, el tiempo y forma en el que se ha comunicado el fichaje estaba consensuado en todo momento con el propio Marc, que tenía que renovar contrato con TVE a finales del pasado año, pero decidió no hacerlo para ampliar horizontes profesionales y dar un giro a su carrera televisiva. Además, se ha tratado de un proceso amistoso, pactado y con total transparencia entre todas las partes.

En consecuencia, el reconocido comunicador catalán cierra un capítulo con RTVE después de tres años vinculado a la corporación de la mano de su programa 'Late Xou'. Si bien, el primer proyecto con Atresmedia verá la luz este 2026 en La Sexta. Según ha confirmado este portal, será un programa para el prime time, el horario de máximo consumo, y no se descarta que llegue esta misma temporada.

Además, el comunicado de la compañía deja entrever que Marc Giró será un gran activo para la casa con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y que ese será tan solo uno de los varios proyectos que desarrollarán próximamente. Lo cierto es que Atresmedia no será un destino nuevo o desconocido para el showman, ya que en el pasado fue colaborador en diferentes espacios como ‘Zapeando’ o ‘Espejo Público’, e incluso presentó las precampanadas de ‘Feliz Año Neox’.

Con todo, aunque se trata sin lugar a dudas de un sorprendente bombazo dentro del sector televisivo, hay que recordar que en la primavera del 2025 ya trascendieron las enormes dificultades de RTVE para reeditar el contrato con Marc Giró por desavenencias durante el periodo de negociación que a punto estuvieron de dinamitar la relación laboral. Una situación límite que implicó incluso una paralización de las grabaciones de 'Late Xou'.

Entretanto, sonaron fuertes rumores de ofertas por parte precisamente de Atresmedia y de TV3, el canal autonómico catalán. Ahora, casi un año después de aquello, Marc no renueva más con la corporación estatal presidida por José Pablo López y se marcha a la competencia.

En ese sentido, y ante las dudas sobre qué pasará con 'Late Xou', El Televisero ha verificado que la salida de Marc Giró de RTVE no alterará los planes de La 1 respecto a las dos entregas pendientes de lanzamiento, que se ofrecerán con absoluta normalidad. Se trata de dos emisiones que se grabaron con anterioridad y que verán la luz de forma inminente: este martes 13 y el próximo martes 20 de enero.

Serán así las dos últimas entregas de 'Late Xou', que concluye de esta forma un periplo en RTVE que ha durado casi tres años, con su mayor etapa en La 2 y la última en La 1. Además, según hemos sabido, no habrá posibilidad de despedida por parte de Marc Giró, pues ese último programa (que contará con María del Monte como así hemos confirmado también en exclusiva) se grabó sin que el equipo tuviera conocimiento de su no renovación con RTVE y de su fichaje por el grupo Atresmedia. Por lo tanto, no se concibió como un cierre.

En paralelo, El Televisero se ha puesto en contacto con la cadena pública para pulsar su reacción ante este relevante meneo televisivo, y lo que trasladan de manera oficial es un mensaje de gratitud hacia el periodista y escritor por los servicios prestados y un deseo de que su nueva etapa en Atresmedia sea fructífera: "Agradecemos enormemente su aportación a RTVE durante estos años y le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos".