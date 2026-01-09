Jesús Calleja sorprende en Telecinco con su estado de salud tras el accidente y pone en el disparadero la causa

Jesús Calleja ha entrado en directo en 'Vamos a ver', el programa de Patricia Pardo en la sobremesa de Telecinco, tras su aparatoso accidente en el Dakar y esas impresionantes imágenes del vehículo que pilotaba dando varias vueltas de campana.
"Estábamos estremecidos, no sabes lo que celebro poder saludarte", ha introducido la presentadora de Mediaset antes de dar paso al intrépido aventurero y preguntarle por su verdadero estado. "Estoy muy bien y sorprendentemente me duele muy poquito", ha comenzado declarando.
"Estoy muy bien, movilidad completa, no tengo ninguna restricción. No tengo agujetas, nada, estoy estupendamente", ha asegurado Jesús Calleja ante los espectadores. "Pero chico, ¿tú de qué pasta estás hecho? Es verdad que se te ve fresco, lozano, sonriente...", ha reaccionado una Patricia Pardo muy sorprendida. "No es humano", ha apostillado por su parte Adriana Dorronsoro.
"Parece esto un milagro", ha añadido la periodista gallega. "Tenemos buena actitud ante la vida y, como nos portamos bien ,la vida nos lo devuelve. Lo de ayer la verdad es que fue un accidente durísimo. La Federación Internacional de Automovilismo dijo que nunca habían visto eso. Los tubos de protección que tenemos habían roto por cuatro sitios, el casco estaba roto también, di con el cogote en el suelo a 160 kilómetros por hora y caí de cabeza... y me quedé tan pancho", ha descrito con una entereza pasmosa.
Un cambio indebido en la carrera, el origen
"Yo no puedo quejarme de nada en la vida después de esto", ha aseverado Jesús Calleja ante un suceso que pudo costarle la vida. "¿Eres consciente de que volviste a nacer?", le ha hecho ver Pardo, que, además, se ha interesado por el origen de ese tremendo accidente.
Al parecer, el origen reside en un cambio indebido en el trazado de la carrera. "Por alguna razón, la carrera se movió diez metros hacia un lado que no tocaba y yo venía metido en una nube de polvo y, al meterse la carrera por donde no era, ese agujero no estaba previsto, que era peligro máximo, de nivel 3. No lo vi por el polvo y me lo comí", ha explicado el comunicador, que antes de despedir la conexión ha vuelto a reiterar su buen estado.
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.