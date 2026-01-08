El periodista deportivo Manu Carreño actualiza el estado de salud de Jesús Calleja tras su grave accidente

Jesús Calleja ha hecho saltar todas alarmas tras protagonizar una aparatosa caída durante su participación en el Rally Dakar 2026. Mientras participaba en una etapa maratón, el coche del aventurero, que conducía junto a su copiloto Eduardo Blanco, salió disparado por los aires dando varias vueltas antes de aterrizar. Y desde 'El Desmarque', Manu Carreño ha actualizado el parte de lesiones del televisivo.

El conductor de 'Planeta Calleja' y su compañero se encontraban recorriendo un tramo despejado a gran velocidad cuando impactaron contra un pequeño montículo perdiendo el control del vehículo y protagonizando una sobrecogedora escena captada por las cámaras de la organización. Tras varias vueltas, el coche logró aterrizar y ambos pudieron salir por su propio pie mientras se activaban los protocolos de seguridad de la prueba.

Jesús Calleja, fuera de peligro tras su accidente en el Rally Dakar 2026: "Está perfectamente bien"

Unas impactantes imágenes que han recogido desde 'El Desmarque' con estupor, donde Manu Carreño ha sido el encargado de actualizar su estado de salud del aventurero. "Nos dice Calleja que tiene una pequeñita fractura en el acromion, en la parte del hombro, pero que está perfectamente bien después del chequeo médico", ha desvelado el periodista de Mediaset.

Un parte médico que confirma que, tal y cómo se podía intuir después de que ambos abandonasen el vehículo por su propio pie, las consecuencias físicas no eran tan graves. Pese a la agresividad del accidente, las lesiones eran leves y controladas y coincide con las primeras informaciones tras el siniestro, que apuntaban a que Calleja se encontraba estable y fuera de peligro.

Así, Jesús Calleja deberá guardar reposo tras una fractura en el acromion que requerirá seguimiento pero que apenas presenta gravedad o riesgo de cara a su completa recuperación. Todo un giro de 180 grados para el aventurero, que había expresado en varias ocasiones a través de sus redes sociales la ilusión que tenía por participar en esta edición del Dakar. Sin embargo, ahora tendrá que enfocarse en su pronta recuperación y sus próximos proyectos televisivos.

Las causas de su accidente: "La organización mete un peligro que no señaliza"

A su vez, el propio aventurero ha aclarado el estado de sus lesiones en una declaraciones para Marca tras su aparatoso incidente."Estoy chequeándome con el médico por un dolor de espalda, pero no creo que sea nada serio", ha comenzado aclarando el rostro de Cuatro, que ha tranquilizado a sus seguidores explicando que está "muy magullado" y "con hematomas" pero sin lesiones importantes.

"Nos meten a nosotros, con coches brutales, detrás de mierdas de coches que no corren y encima la organización te mete en un peligro que no señaliza…", ha apuntado Jesús Calleja en su conversación con el citado medio, aclarando las causas de su accidente y cargando contra la organización del Rally por la falta de señalización en la zona y el peligro de los nuevos órdenes de salida, una denuncia extendida entre varios pilotos.