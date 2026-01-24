Hablamos con Manel Fuentes, que regresa hoy con 'Atrapa un millón', Carlos Latre de rival y aclara su continuidad en Atresmedia

Manel Fuentes regresa este sábado, 24 de enero a Antena 3 con el estreno de la octava temporada de 'Atrapa un millón' tomando el relevo de 'La ruleta de la suerte Noche', que ha liderado buena parte de sus emisiones en la noche de los sábados.

Con ello, Manel Fuentes se verá las caras con su amigo y ex compañero de 'Tu cara me suena', Carlos Latre, que forma parte del jurado de 'Got Talent España', que no termina de arrancar con su última edición en el prime time de Telecinco.

En El Televisero hemos podido hablar con Manel Fuentes en exclusiva sobre las novedades con las que vuelve 'Atrapa un millón' y sobre su rivalidad con 'Got Talent'. Además le preguntamos por su opinión de las últimas declaraciones de Latre sobre su salto a Mediaset y sobre si a él también le han llegado ofertas de otras cadenas en estos últimos tiempos.

Vuelve 'Atrapa un millón' con su nueva temporada. ¿Qué vamos a poder ver en los nuevos programas?

Pues nos vamos a encontrar con más emociones a flor de piel porque aparte de un casting espectacular que ha vuelto a hacer Monste Clarós y la gente de Gestmusic, hemos incorporado unas fotografías personales de los concursantes que sirve para ilustrar cómo es su relación y para qué quieren el premio. Por ejemplo hay una fotografía de dos hermanos con su madre enferma de alzheimer que quieren llevarla de viaje a Nueva York ahora que todavía puede valerse por sí misma.

Entonces lo de la fotografía ayuda a sostener las emociones, los motivos, los deseos que tienen los concursantes para venir a 'Atrapa un millón' y creo que eso nos va a dar todavía mucho más juego con ellos aparte de la mecánica que el público conoce a la perfección y del millón de euros que ponemos en juego que es un premio que a día de hoy con la crisis que vivimos pues a mucha gente le viene muy bien.

¿Crees que a 'Atrapa un millón' le faltaba un componente emocional como puede ser la introducción de las fotografías para que el público empatice aún más con los concursantes?

Si, es que básicamente es que el casting es tan bueno que ya te enamoras de la gente que viene y de como es. Nos hacen reír y llorar. Y lo de las fotografías es un elemento más que nos ayuda a ahondar más en la parte más emocional. Y para que veas como empatizas con los concursantes te puedo decir que este verano fui de vacaciones a Asturias y estuve con unos concursantes que desgraciadamente no se llevaron nada pero estuvimos tomándonos una fabada con ellos por el buen rollo que generaban y la gran empatía que demostraron tener. Y si eso le pasa a un presentador creo que es lo que le pasará al público también.

Tomáis el relevo de 'La Ruleta de la Suerte Noche' que ha liderado buena parte de sus emisiones. ¿Impone el hecho de tener que estar a la altura de uno de los programas más vistos de la televisión?

Hombre Jorge Fernández y todo el equipo lo han hecho fenomenal. Pero bueno ellos también tenían la cosa de ir en sábado cogiendo la estela de 'Atrapa un millón' que fue quién abrió el baile de los concursos en sábado. Al final creo que es un hueco que lo que se está consiguiendo es fidelizar al público de Antena 3 y de entretenimiento y eso son buenas noticias porque al menos es el concepto televisivo en el que yo más creo.

'Atrapa un millón' se enfrenta a 'Got Talent', con lo que te va a tocar que rivalizar con el que hasta hace poco más de un año era tu compañero, Carlos Latre. ¿Cómo vives este enfrentamiento? ¿Has podido hablar con él?

No, he hablado con él ahora. Nos felicitamos el año, y no hemos hablado de este suceso en particular. Pero vamos yo como norma nunca me fijo en lo que hace la competencia. Lo que hay que hacer es trabajar a fondo en el formato que uno tiene y ahí es donde hay que mejorar para que siga la historia de amor que el público tiene para con este formato. Hacer cualquier cosa que no sea otra, nos despista del objetivo. Lo que tenemos que hacer es tratar de ser mejores nosotros y nada más.

Recientemente Carlos Latre ha dicho que no se arrepiente de haber dejado 'TCMS' y que está donde quiere estar. ¿Qué piensas de su decisión, crees que es posible que pueda volver en un futuro al programa?

No, yo lo que siempre he dicho es que tengo el máximo respeto por las opciones personales de la gente y si encima él dice que es donde quería estar y lo que quería hacer pues entonces ha hecho lo correcto y ante eso máximo respeto y no tengo nada que decir.

Vuelves con 'Atrapa un millón' pero también tienes en la recámara la nueva edición de 'Tu cara me suena', ¿Qué nos puedes avanzar de la décimo tercera temporada?

Pues mira si que voy a avanzar algo y es que a día de hoy el casting no está cerrado que es algo que algunas veces ya había sucedido. Y en esta edición el casting no está cerrado lo cual quiere decir que puede haber sorpresas de última hora, vamos que la va a haber seguro.

¿Y a quién te gustaría a ti ver en 'Tu cara me suena'? ¿Hay alguien que desees que aún no haya pasado por el programa?

Pues no te lo puedo decir porque como no está cerrado es posible que a quién a mí me gustaría puede que finalmente esté (risas).

Quién podría terminar por participar en alguna edición de 'Tu cara me suena' es Marc Giró ahora que ha fichado por Atresmedia. ¿Qué te parece su incorporación?

Pues yo creo que el talento siempre es bienvenido y en el caso de Marc yo le conocí e incluso le contraté mucho antes de que Marc Giró fue Marc Giró. Venía a hablar de moda y de celebritys a la radio conmigo y a parte de que le tengo mucho cariño creo que sumar talento como el suyo para la casa es una gran noticia.

Estamos en una época de grandes fichajes y cambios de cadena entre Marc Giró y Juanra Bonet que también ha dejado Atresmedia recientemente para saltar a Mediaset. ¿A ti te han llegado propuestas estos últimos años o estás tan a gusto en Atresmedia que nadie te llama?

Mira, me parecería una falta de respeto si yo contara conversaciones con terceros. Lo que sí te puedo decir es cuál es mi posición en la vida. Y mi posición es que yo llegué a Antena 3 cuando Antena 3 no era la cadena líder pero había gente que creyó en mí de una manera muy clara. Hasta el punto de que por ejemplo 'Tu cara me suena' nació de la nada. Era algo que yo hacía en mi vida privada porque me transformaba en Springsteen, que es lo que sigo haciendo en los escenarios.

Pero siempre he encontrado una interlocución desde el respeto, desde el talento y sobre todo desde la confianza con Atresmedia y es lo que me mueve a día de hoy. En mi escala de valores lo principal es que crean en mí y hasta el día de hoy lo he tenido en esta casa, el día que no lo tenga pues ya te diré, pero mientras eso sea así aquí seguiré.

Otro programa que tienes en cartera es la segunda temporada de '¡Salta!', ¿sabes cuándo verá la luz?

Sí, hemos estado en Holanda grabando la nueva temporada y ahora estamos en fase de selección de ver qué programas se emiten y cuáles no y en qué orden. Pero estamos muy satisfechos del resultado. A mí es que me encanta la comunicación y el entretenimiento. Cuando un programa nace de cero como 'Tu cara me suena' lo siento mi casa, cuando hay un programa histórico que forma parte del cariño del público y lo puedo volver a poner en antena como es 'Atrapa un millón' pues estoy muy feliz. Cuando es un formato internacional holandés y hay que adaptarlo al público español y me lo encargan a mí como ha pasado con 'Salta' pues es un regalo. Y que encima los tres gozan del cariño del público pues solo me queda decir gracias y que me seguiré dejando la piel para que siga esta historia de amor con el público.

Se han cumplido 15 años del mítico momento de Remedios Cervantes en 'Atrapa un millón' con la sal y el azúcar. ¿Tienes alguna anécdota parecida que haya ocurrido en alguna grabación del programa?

A ver a mí lo que me encantaría es que volvieran los famosos como ayudantes y que evidentemente la primera a la que llamaría fuera a Remedios Cervantes. Pero eso de momento no me lo dejan hacer aunque me encantaría.

Y no, no ha habido nada parecido pero lo más bonito que me ha pasado en este programa es que un concursante de Euskadi me regaló una cola de ballena que era importante para él y la sigo llevando cuando no estoy en la tele y luego lo que te cuento de los concursantes asturianos con los que me he ido este verano. Lo más bonito del programa es la relación que se crea con los participantes, que es algo que traspasa la pantalla.