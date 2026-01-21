El histórico concurso con Manel Fuentes que toma el relevo a 'La Ruleta de la Suerte' en Atresmedia contra 'Got Talent'

Tras concluir la segunda temporada de 'La ruleta de la suerte Noche', Antena 3 ya tiene preparado su relevo. La cadena de Atresmedia seguirá apostando por los concursos para la noche de los sábados y anuncia ya el estreno de la nueva temporada de 'Atrapa un millón'.

De esta manera, Antena 3 vuelve a confiar en el mítico concurso presentado por Manel Fuentes para hacer frente a 'Got Talent', cuya última edición está anotando sus peores resultados en audiencia heredando la gran crisis que atraviesa Telecinco.

Con ello, se va a dar la circunstancia de que Manel Fuentes se enfrentará los sábados con el que hasta hace dos años fue su compañero en 'Tu cara me suena', Carlos Latre, que es uno de los nuevos jueces del talent show de Telecinco.

'Atrapa un millón' vuelve con su octava edición a Antena 3 después de que la pasada temporada cerrara con una media del 9,5% y 1.050.000 espectadores. Habrá que ver que pasa con las audiencias pero queda claro que Atresmedia busca heredar el público de 'La ruleta de la suerte Noche' y seguir liderando el prime time del sábado.

¿Estáis preparados para la nueva temporada de #AtrapaUnMillón? Viene cargada de emociones, nervios y ... MUCHO dinero. 🤑



🙌El sábado a las 22:00 en Antena 3. 🙌 pic.twitter.com/DzwiuZIgzn — Atrapa un Millón (@atrapamillon) January 21, 2026

Así funciona 'Atrapa un millón', el concurso de Antena 3

Manteniendo la mecánica que hizo famoso al formato, parejas de concursantes competirán por un millón de euros de dinero real en metálico (40 fajos de 25.000 euros cada uno). El objetivo del juego es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta.

Los concursantes de 'Atrapa un millón' tendrán que responder a ocho preguntas. Las cuatro primeras preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, pero sólo una es la buena. En las siguientes tres preguntas tendrán tres opciones de respuesta. En la octava y última pregunta, los concursantes se lo juegan al ‘Todo o nada’: sólo habrá dos opciones, una verdadera y otra falsa.

A lo largo del juego, los concursantes pueden poner todo el dinero en una respuesta o repartirlo en varias, pero siempre deben dejar una respuesta sin dinero. Una vez terminado el tiempo, el dinero que no haya sido colocado en alguna de las trampillas se perderá. Los fajos que no caigan por la trampilla serán los que los concursantes se lleven a casa.