El declive de Telecinco también asfixia a 'Got Talent', en estado crítico al caer a mínimos históricos de audiencia

La undécima temporada de 'Got Talent' se confirma como uno de los más duros fracasos de Telecinco en el arranque del 2026. El formato multidisciplinar que tantas alegrías ha dado en el pasado acusa la delicada situación del canal, sin ignorar tampoco su desgaste, y pierde el liderazgo.

El concurso producido en colaboración con Fremantle, que pretendía ser una de las grandes bazas de entretenimiento de Telecinco en el primer trimestre del año y, por lo menos, mantener los datos de 'Bailando con las Estrellas', anotó un 9,2% y 850.000 espectadores en su segunda gala.

Empeoró así el ya maltrecho resultado del estreno de la semana pasada, que se saldó con un 9,6% de cuota de pantalla y 903.000 seguidores de media. Es decir, lejos de remontar, se deja cuatro décimas y más de 50 mil fieles con respecto a un debut que de por sí fue frío.

Hablamos de un arranque de temporada totalmente inusual si echamos un vistazo al histórico de 'Got Talent' a lo largo de sus diez años de existencia. Nunca antes se había bajado del doble dígito, pero esta vez ha sucedido, constatándose así el declive que afronta el talent show conducido por Santi Millán.

Ese 9,2%, con 850 mil telespectadores congregados, es el segundo peor dato de audiencia de su historia; solo por detrás del 8,9% de share que obtuvo la octava gala de la décima edición en 2024. Edición que ya dio unas claras señales de agotamiento que Telecinco detectó, dejándose un año de descanso al formato para regresar con más fuerza. Algo que finalmente no ha surtido efecto.

Por su parte, el liderazgo en prime time fue para 'La ruleta de la suerte noche' en Antena 3 con un 11% y cerca de 1,2 millones de espectadores. En segunda posición se colocó La 1 de RTVE con un 10,5% gracias a la película 'Erin Brockovich'. El ciclo de largometrajes con Julia Roberts continuó en late night, cuando la cadena pública recogió el liderazgo con la cinta 'Elegir un amor' (13,5%). Así, 'Got Talent' fue última opción del público entre las principales cadenas generalistas.

Ante esta debilidad con la que ha empezado la undécima temporada, unida a su mal daytime con 'Vaya fama' (7%), 'Informativos Telecinco' (8,3%) o 'Fiesta' (8,5%), Telecinco firmó en el día un desastroso promedio del 7,8%; a solo siete décimas de Cuatro (7,1%) y muy lejos de La 1, que lideró con un 12%, y de Antena 3, en la segunda plaza con un 10,4%.