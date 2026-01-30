'GH DÚO' dispara su audiencia con récord de temporada tras anunciar Telecinco la cancelación de la 3ª gala semanal

'GH DÚO' pegó un subidón en audiencias en su cuarta gala en Telecinco. Indudablemente, la edición está cogiendo músculo gracias a un casting que rema muy a favor de obra y, particularmente, a quien se ha convertido en la revelación absoluta: la modelo y actriz Cristina Piaget.

Hacia años que no se veía (y disfrutaba) a alguien así en un reality, y eso es algo que está atrayendo y conquistando al público poco a poco. La carrera no es fácil, pues se viene de la traumática debacle de 'GH 20' y de un daño a la marca sin precedentes como herencia, pero semana tras semana la gente parece ir reconectando y sintiendo ese espíritu de 'Gran Hermano' que se había perdido o directamente dilapidado desde dentro.

Así lo confirma la tendencia alcista de 'GH DÚO 4' que se ha detectado en las últimas emisiones. Este jueves, en la gala de doble expulsión, que se saldó con la marcha de Belén Rodríguez y Mario Jefferson, el formato creció a un destacado 14,9% de cuota de pantalla, congregando a 884.000 espectadores en su tramo principal.

👁‍🗨Grande #GHDúoGala4 con @jjaviervazquez que se marca anoche un 14.9% de share y es LÍDER ABSOLUTO con casi 4 puntos de ventaja sobre la 2ª opción



👁‍🗨884.000 espectadores siguieron anoche @ghoficial que alcanza los 2.1 millones de espectadores únicos #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/25Q3IYoRQq — Dos30' (@Dos30TV) January 30, 2026

Sube 2,1 puntos en índice de share y casi 100 mil seguidores con respecto a la gala del jueves anterior (12,8%). Además, se trata de un récord de temporada en ambos parámetros cuando el reality se acerca a su primer mes en antena y a su ecuador.

En la franja del access, 'GH DÚO' también registró su mejor resultado hasta la fecha con un 8% y superando la barrera del millón de telespectadores. No obstante, en este bloque los números continúan siendo maltrechos, muy alejados de la competencia: 'El Hormiguero' (15% y más de 1,9 millones) y 'La Revuelta' (13,2% y cerca de 1,7 millones).

En cambio, en el grueso de la emisión, de 23:14 a 01:55 horas, 'GH DÚO' fue líder sin rival, aventajando en cinco puntos a Antena 3 y en cuatro a La 1 de RTVE. La 1 obtuvo un 12,4% y 976.000 fieles con el estreno de 'Crossobar' y un 7,7% con el cine en late night mientras la cadena de Atresmedia anotó un 10,2% y 666.000 espectadores con la película 'Mamá o papá'.

Además del liderazgo, hay que poner el acento en que el dato de la cuarta gala de 'GH DÚO' (14,9%) se situó hasta seis puntos por delante de la media diaria que cosechó Telecinco este jueves, 29 de enero, que fue de un exiguo 8,9% debido a su frágil daytime.

Este notable aumento de seguimiento se produce justo después de anunciarse la cancelación de la tercera entrega semanal del concurso. Mediaset ha decidido poner fin a su estrategia de programación de las dos últimas semanas, retirando la gala especial de los martes para hacer hueco a la segunda temporada de 'Universo Calleja', el programa de aventuras de Jesús Calleja, a partir de la próxima semana (3 de febrero).

Por sorprendente que resulte esta decisión, responde a que Telecinco prefiere no darle más continuidad a esa tercera gala semanal de 'GH DÚO' para, en su lugar, apostar por una parrilla de prime time más diversificada. En consecuencia, saldrán perdiendo tanto el público, que se perderá al menos un tercio del contenido, como el propio programa, que restará visibilidad y fidelidad en un momento clave. Es por eso que la determinación está siendo muy cuestionada.