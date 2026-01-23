El guiño de 'First Dates' a David Broncano con un 'amiguete' antes de su batalla desde Telecinco

Inesperado crossover el que se ha vivido este jueves 22 de enero entre 'La Revuelta' y 'First Dates'. Aunque todo empezó el pasado 7 de enero, en la primera entrega de 'La Revuelta' tras el parón navideño. Aquel día se sentaba en la bañera del programa de Broncano Darío, un joven malagueño de 24 años que, en el 2022, había acudido al formato de citas de Cuatro para intentar encontrar el amor.

Según contó en aquel momento Darío, cenó tartar de arroz: "Muy delicatessen. Pero vaya, que es muy poca cantidad porque el objetivo es otro". Sin embargo, su cita no tuvo un final feliz: "Dijimos que no porque no nos gustamos". Por tal motivo pidió al programa conducido por Carlos Sobera que le diera una nueva oportunidad de encontrar a su media naranja.

Y así fue. Cuatro años después de su primera aparición en 'First Dates', el malagueño ha regresado en la entrega de este jueves, 22 de enero. "Es mi segunda cita en 'First Dates' y también en mi vida real", le reveló a Carlos Sobera. “O sea que, que sigues virgen”, le espetó el presentador. El joven reconoció que su timidez es el motivo por el que todavía no ha conseguido encontrar el amor: "No sé como hacerlo. Mi forma de ser no es habitual".

Antes de conocer a su cita, el conductor del dating-show mencionó su paso por 'La Revuelta'. Según le dijo, volvieron a contactar con él debido a la petición que les hizo desde el programa de Broncano. "Me eligieron para la bañera de peluche que tienen allí… Y mira, se ha heho realidad", recordó Darío. El jefe de sala del restaurante contó que "Broncano es amiguete y dijo: 'venga, colócame al chavalote'".

Darío regresó a 'First Dates' gracias a la intervención de Broncano

Por lo tanto, gracias a la intervención del jienense, decidieron darle una nueva oportunidad, por lo que él no dudó en agradecérselo: "Gracias por tus preguntas y por seleccionarme en la bañera. Pedí volver y se hizo realidad". El equipo del programa le organizó una cita con Lucía, otra malagueña de 20 años, estudiante de periodismo y comunicación audiovisual cuyo historial amoroso, al igual que el de Darío, era casi inexistente.

Aunque él se quedó prendado de ella nada más verla aparecer, no fue así al revés. Y es que lo primero en lo que se fijó Lucía fue en el pelo largo de su cita. Las melenas, según reconoció, no le gustaban nada. A diferencia de su primera vez en 'First Dates', donde los nervios le bloquearon, en esta ocasión el malagueño estuvo bastante más suelto. Sin embargo, el momento más delicado se produjo cuando Darío se ha sincerado sobre su falta de experiencias sentimentales. Una confesió que ha sorprendido a la soltera.

Entre otros temas, él sacó a relucir su aparición en 'La Revuelta'. Aunque en opinión de su pretendienta le cogieron para la bañera por ser tímido y retraído, lo que puso de manifiesto que no se sentía nada atraída por él. Al comprobar que la cita no iba a ningún lado, Darío no supo que más temas de conversación sacar. Como cabía esperar, esta segunda oportunidad del joven en 'First Dates' también fue un fracaso.

Durante la decisión final, él explicó que, pese a los nervios, le había gustado la experiencia, aunque a nivel romántico no sentía lo suficiente como para tener una segunda cita con ella. Por su parte, Lucía estaba de acuerdo en mantener el contacto, pero solo como amigos: "Creo que no es lo que estaba pidiendo". Pese a este segundo fiasco, él no pierde la esperanza. Incluso no descarta la posibilidad de volver por tercera vez: "Yo encantado". ¿A la tercera irá la vencida?

Este guiño de 'First Dates' a 'La revuelta' de David Broncano llega justo en el último programa que emitió Cuatro del dating show de Carlos Sobera antes de que el formato salte al access de Telecinco a partir de la próxima semana.