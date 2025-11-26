El insólito rostro que recibió una oferta para ser el presentador de 'First Dates' en lugar de Carlos Sobera

Tras conducir más de 2.000 programas desde el nacimiento de 'First Dates' en 2016, Carlos Sobera se ha convertido en el rostro por excelencia del dating show de Cuatro. Sin embargo, la productora del exitoso espacio de citas, Warner Bros España, no tuvo siempre tan claro que el vasco fuese el perfil idóneo para ejercer de cupido entre los solteros. De hecho, un importante rostro de Antena 3 y TVE estuvo a punto de ocupar su puesto.

En los escenarios iniciales del programa de citas, la productora encargada del formato pensó en Jaime Cantizano como el candidato perfecto para ejercer de anfitrión en el restaurante del amor. Y en una reciente entrevista para Informalia, el presentador se ha sincerado sobre el momento en el que le llegó la oferta. "Después de mi etapa en Antena 3, empecé a hacer un morning show en Cadena Dial y, de pronto, Warner me ofreció presentar un programa que ahora todos conocéis", comienza explicando.

Jaime Cantizano, en su etapa de presentador en 'Mañaneros' (TVE)

"Un programa en el que gente desconocida se sienta en un restaurante ante unas cámaras ocultas y tenían que congeniar o no", continúa señalando el antiguo presentador de 'Mañaneros' sin mencionar a 'First Dates' de forma explícita, pero sin cortarse en mencionar a su presentador actual y el motivo por el que dejó pasar la oportunidad. "Yo acababa de firmar el morning de Cadena Dial, que suponía que yo me levantaba a las 05.00 de la mañana y terminaba a las 14.00", asegura.

"Si aceptaba aquello tenía que estar trabajando hasta las 00.00 o 01.00", lamenta Jaime Cantizano, asegurando que le hubiese sido imposible compaginar ambos proyectos. "Como tampoco lo vi muy claro, porque era un proyecto, seguí apostando por la radio", explica el presentador, que en su momento prefirió apostar sobre seguro al tratarse de un nuevo formato cuyo éxito no estaba garantizado.

Sin embargo, diez años después, 'First Dates' continúa firme y estable en su franja de Cuatro con Carlos Sobera aún a los mandos. Y el comunicador, que ahora se encuentra centrado en su nueva etapa como locutor en Onda Cero, asegura que no echa de menos la televisión, además de sincerarse sobre su breve etapa en 'Mañaneros', que condujo durante la primera temporada del magacín en La 1.

"¿Cómo iba a rechazar las mañanas de Televisión Española? También era una especie de prueba personal. Después de tanto tiempo sin hacer televisión, quería saber cómo de engrasada estaba mi maquinaria, y con satisfacción tengo que decirte que estaba bien engrasada", señala Jaime Cantizano sobre su tiempo en el magacín, que ahora firma máximos históricos con Adela González y Javier Ruiz a los mandos.

"Yo, que siempre había trabajado en la empresa privada, acepté ese reto con una idea: intentar que el mayor número de espectadores, de contribuyentes, se sintieran representados, y esa fue mi posición", continúa explicando el antiguo rostro de Antena 3, que tampoco ha dudado en calificar la oferta actual de la televisión pública. "Se ha apostado por un tipo de programación, esta fórmula en la que el infoentretenimiento permite jugar con la con la información y con la opinión", subraya el presentador, espetando que no todos los contribuyentes se ven representados con los contenidos de TVE.