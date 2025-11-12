La organización de 'First Dates' tiene que abortar una cita por el incidente con un participante de 81 años

Tras casi diez años de emisiones en Cuatro, en 'First Dates' se ha visto de todo. Pero todavía hay cosas que nos siguen sorprendiendo, como lo ocurrido en la entrega de este martes, 11 de noviembre. Una de las parejas protagonistas fue la formada por Jesús y Angelines.

Jesús es un especialista en robótica de 81 años procedente de Laguna de Duero, en Valladolid. Su mujer ideal tiene que ser elegante, moderada y con una gran sonrisa. Por ello, el equipo de 'First Dates' le concertó una cita con Angelines, una jubilada de su misma edad residente en Bembibre, León.

Nada más verla entrar por la puerta del restaurante, el soltero se quedó impregnado de ella: "La veo guapita", reconoció. El vallisoletano, que lleva diez años viudo, se presentó con un ramo de flores para agradar a su cita, quien, sin embargo, de primeras no le hizo mucho caso. Y es que apareció con pulseras que había hecho ella misma para los miembros del equipo, algo que a él no le hizo mucha gracia.

"Angelines, que tenemos aquí a Jesús, que te quiere regalar una cosa", le dijo Carlos Sobera. Finalmente, él pudo darle las flores, un detalle que ha gustado a su cita quien, lo primero que le ha preguntado es: "¿Usted que busca? ¿Algo de pareja o para convivir?". A lo que Jesús ha contestado, con contundencia: "Yo quiero vivir con ella". "Oye, qué deprisa vais", ha espetado el presentador, visiblemente sorprendido.

La contundente advertencia de Angelines a Jesús: "Te muerdo y vomito"

Jesús y Angelines durante su cita en 'First Dates'.

Una vez sentados en la mesa, y antes de comenzar la cena, el soltero de 'First Dates' ha querido bendecir la mesa. Después, ambos han compartido sus recuerdos de relaciones pasadas. Ella es viuda desde hace tres años y con apenas 27 años perdió a su pareja de entonces al caer de un andamio. Al escuchar este testimonio tan dramático, él no se ha sentido muy cómodo, y así se lo ha hecho ver: "Venimos a buscar el amor y a hablar del pasado y con pena no gusta".

También han hablado sobre los pueblos en los que viven, ambos en Castilla y León, de la familia y de los perritos que tienen. Los dos buscan una relación para compartir el día a día. Eso sí, el vallisoletano le ha pedido paciencia, ya que "primero hay que conocerse". Sobre qué tipo de personas buscan, Angelines ha reconocido que ella lo que quiere es a alguien educado y presentable.

Ni corta ni perezosa, acto seguido le ha preguntado cómo le gustan los besos, porque "no me gusta la lengua. La lengua la mía dentro". Ante este alarde de sinceridad, Jesús no se quedó corto y explicó que, una vez metido en el "berenjenal" a él le gusta todo. Sin embargo, ella le dejó claro que "jamás en la vida". Es más, le advierte que "como me metas la lengua en la boca, te muerdo y vomito".

El percance de Jesús que obligó al equipo de 'First Dates' a concluir la cita

"Hay una cosa que no me gusta y es que una persona sea drástica en sus convicciones porque a lo mejor no te ha gustado, pero no hay que ser radical. Hay que abrirse un poquito", le decía Jesús, mientras ella tenía problemas para tragarse la cena: "Es que está dura". Aunque al final ha sido él quien ha sufrido un percance con la carne. Angelines, al ver que se estaba atragantando, se empezó a poner "muy nerviosa". La leonesa ha llamado a una de las mellizas de 'First Dates' para que le ayudasen.

Tras acercarse, le ha pedido que acompañase a su cita al lavabo. Sin embargo, el soltero no ha conseguido reponerse del susto, por lo que el equipo del programa ha tenido que dar por concluida la velada antes de tiempo. Eso sí, no sin antes someterse a la decisión final. Jesús confesaba encontrarse mejor, ya que no era la primera vez que le pasaba. "El susto que me llevé, que me temblaba todo el cuerpo. Lo pasé muy mal, eh, la verdad", reconocía la jubilada ante las cámaras de 'First Dates'.

Finalmente, el soltero ha dicho que no a tener una segunda cita con Angelines. "A pesar de que me ha parecido una mujer con un trato muy agradable, no querría porque físicamente no es mi prototipo", confesaba. Ella, por su parte, también ha dado un no. "Con el susto que me dio ya fue suficiente", bromeó, antes de salir cada uno por su lado.