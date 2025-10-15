'First Dates' detiene una cita para desmontar el engaño de un participante a su equipo: "Os he mentido"

Que algunos de los comensales de 'First Dates' que acuden al restaurante de Cuatro en busca de una oportunidad en el amor mienten sobre su edad no es algo nuevo. En ocasiones resulta incluso hilarante ver cómo las cifras en pantalla no se corresponden en absoluto con el aspecto de los solteros, pero este miércoles Tino llevó demasiado lejos su engaño mientras conocía a Amparo, teniendo que confesar la verdad ante el equipo del programa al final de la noche.

El viudo de 65, o al menos esa es la edad que le comunicó al equipo del programa para su presentación, se sinceró nada más entrar al restaurante sobre cómo la DANA trastocó su vida hace casi un año. "He sufrido mucho, lo he pasado muy mal porque vivo solo en una planta baja. El agua llegaba hasta el 1,60 metros. Me subí a la escalera y me llegaba el agua al cuello", comenzó explicando el soltero a Carlos Sobera, asegurando que sufría de soledad.

Un soltero de 'First Dates' paraliza su cita para confesar la gran mentira que contó al programa

"Con todo lo que te pasó y sobreviviste, que hubo mucha gente que murió. Vamos a olvidar eso un momento, porque estás viviendo un momento que va a ser maravilloso y feliz y vas a conocer a una mujer", señaló el conductor de 'First Dates' entonces, decidido a que Amparo, una soltera de 65 años cumpliese todas las expectativas del jubilado, que aseguró buscar una mujer "hogareña y que quiera salir por ahí" nada más encontrarse con su cita.

Tino y Amparo en 'First Dates'

Y la auxiliar de enfermería de Valencia, que se presentó como "cariñosa, romántica y activa en la cama" no tardó en impresionar al viudo. "¡Qué rubia! Eres guapísima", confesó el soltero, sin saber que había generado un efecto totalmente contrario en su acompañante. "Tino se parece a mi tío mucho. No me ha gustado. En principio, lo veo mayor", confesó ante las cámaras del programa la soltera, visiblemente disgustada con su cita.

"La soledad me agobia. Quiero compañía, amor y todas esas cosas. Quiero vivir la vida el tiempo que Dios quiera", insistió el soltero de 'First Dates', que no terminaba de encajar en el prototipo de hombre que buscaba la de Valencia. "No es un hombre de mi gusto. Yo no tengo 15 años, pero lo veo muy mayor. Yo ya soy mayorcita, pero para atracción física lo veo mayor", insistió la participante del programa, que no daba crédito al aspecto del viudo, que supuestamente tenía su edad.

Tal fue la inquietud de la enfermera, que Tino terminó confesando su engaño ante las cámaras del programa. "Os he mentido. Os dije que tenía 65 pero porque quería encontrar una mujer más joven. Si no, no puedo echar una cana al aire porque dicen que están aparcadas y entonces no me dan cama y yo quiero cama", aclaró entre risas el soltero, sin saber que su cita terminaría con una rotunda negativa.

"Hay tres cosas que de entrada me han gustado: tu estatura, tu cara, tu pelo", le confesaba de entrada la soltera a su cita de la noche antes de dejar claro que terminarían la cita por caminos separados. "No me ha gustado. No me has atraído a nivel sexual", terminaba señalando, deseándole a Tino encontrar a una mujer con quién pueda encajar en un futuro.