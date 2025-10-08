Una histórica pareja de 'First Dates' destapa lo que nadie se atreve a decir del programa: "Se ha roto el mito"

'First Dates' irrumpió en Cuatro hace casi una década. Diez años en los que se ha convertido en uno de los programas más exitosos de Mediaset. Carlos Sobera lleva desde el primer día al frente del dating show, recibiendo con el desparpajo y la simpatía que le caracteriza, a los solteros y solteras que acuden al restaurante con el deseo de encontrar el amor.

El principal éxito del programa radica en el proceso de casting. El equipo de 'First Dates' selecciona a caracteres que pueden dar mucho de qué hablar, bien por su ideología política, o por sus gustos personales. Los participantes, seleccionados por afinidades, se sientan frente a frente con la esperanza de que surja la conexión.

Al final de cada encuentro, ambos deben tomar una decisión: ¿desean tener una segunda cita fuera de cámaras? Una de las parejas que respondieron que sí a la pregunta del equipo del programa fue la formada por Óscar y Ana, dos jóvenes granadinos que se conocieron hace cinco años en 'First Dates'. Y, de hecho, acaban de celebrar su quinto aniversario como pareja.

Y han querido festejar una fecha tan especial revelando los secretos más desconocidos del formato de Cuatro. "Estos somos nosotros. Una pareja salida de 'First Dates'. Os vamos a contar tres curiosidades del programa que seguro que no conocíais", empiezan diciendo en un vídeo compartido en su perfil conjunto de Instagram, 'Granadinos por Lanzarote', ya que actualmente viven en dicha isla.

Óscar y Ana desvelan los grandes secretos de 'First Dates'

Para empezar, Óscar explica que el programa no se graba en un auténtico restaurante, como así nos hacen creer, sino en "un plató de televisión, no hay techos. Lo siento, te he roto el mito". El set de grabación está ubicado realmente en un polígono industrial de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.

En segundo lugar, Ana desvela que "la comida siempre está fría, puesto que es un catering". Eso sí, los solteros suelen tener la posibilidad de elegir entre diferentes opciones. Además, según cuenta su pareja, los comensales no pagan: "Es un dinero que previamente te ha dado la productora, así que cuando alguien dice 'yo te invito', realmente nadie está invitando a nadie".

En un segundo vídeo, Óscar y Ana cuentan más curiosidades de 'First Dates', como que el programa estable varios turnos de grabación: por la mañana, al mediodía y por la tarde. "No es por la noche, no es una cena", como así nos hacen creer a la audiencia. De hecho, su cita tuvo lugar a las 11 de la mañana. "Nosotros desayunamos", explica. "Y encima, cuando llegas, tienes que decir 'buenas noches' y en realidad es por la mañana, son 'buenos días'", añaden.

A Óscar le hicieron apagar el reloj para que no se viera la hora real

"Como anécdota, a mí me hicieron apagar el reloj para que no se viera realmente la hora que es", asegura el granadino. Por su parte, Ana explica que la grabación se estructura en tres tiempos: "Por un lado, está la supuesta cena, la segunda parte sería donde nos hacen las preguntas individuales y la última sería la pregunta en conjunto donde se decide todo, el 'sí' o el 'no'".

Óscar también cuenta que en el set de grabación "hay micrófonos por todas partes. Te ponen uno aquí (en el pecho), otro en la espalda y en la mesa hay mucho: en el servilletero, en el frutero…". Otra de las curiosidades que revela la pareja es que "no puedes llevar dos anillos juntos" porque si chocan producen un sonido muy molesto en televisión.

Poco después, la pareja compartió un tercer vídeo contando que el equipo de 'First Dates' piden a los solteros que lleven entre tres y cuatro cambios de ropa. "No puedes llevar estampado tipo raya porque hay un efecto que hace la cámara que daña la vista del que lo está viendo", explica el granadino. También explican que graban totales donde comparten su opinión acerca de su cita: "Te preguntan cosas sobre tu cita y qué te ha parecido, qué experiencia te llevas, si congeniarías o no…".

Durante la decisión final, según explica Andrea "si los dos decimos que sí queremos tener una segunda cita, no llegas a salirte de la habitación, realmente te quedas pegado a una pared. O sea, vamos para el mismo lado. Si uno dice que no, se va para un lado y el otro para el otro". "Es verdad, nuestra primera cita fue una pared", agrega Óscar, entre risas.