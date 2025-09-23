Amazon Prime Video lanza su propia versión de 'First Dates' con su primer dating show en España

Después de lanzarse al entretenimiento con 'Operación Triunfo' y después de duplicar su audiencia en la gala 0 de 'OT 2025' respecto a la edición de 2023, según reveló Chenoa al inicio de la gala de este lunes; Prime Video quiere seguir apostando por nuevos formatos y ya prepara un dating show al más puro estilo 'First Dates'.

La plataforma se adentra en el género de citas por primera vez en nuestro país con 'Esto no es un dating', un nuevo formato que presentará el cómico Galder Varas. Tras años llenando teatros con su irreverente espectáculo de improvisación, Galder Varas volcará toda su experiencia para emparejar a los solteros más peculiares. No lo hará solo: en cada episodio le acompañarán dos celebrities que llegarán dispuestas a compartir sus mejores trucos para ligar y conseguir que surja el amor entre las parejas más insólitas.

¿Te gusta salir de fiesta en chándal? ¿Tus vacaciones ideales son en la casa del pueblo de tus padres? ¿Roncas más que Chewbacca? Este programa está hecho a la medida de todos aquellos que no se comen un rosco y saben exactamente por qué asegura Prime Video en su nota de prensa.

'Esto no es un dating' es un innovador formato que se grabará en un teatro y que convertirá al público en parte activa del programa. La producción, que llegará a Prime Video en 2026, transmitirá la esencia y la energía de un espectáculo en directo tanto a los asistentes como a los espectadores desde sus casas.

Así es 'Esto no es un dating', lo nuevo de Prime Video

Galder Varas presentará 'Esto no es un dating' en Prime Video

Cien solteros de diverso perfil, edad, procedencia y orientación sexual se sentarán ante Galder en el patio de butacas de un teatro. Los asientos de todos ellos estarán iluminados por una potente luz que será su herramienta para responder a las hilarantes preguntas que el cómico les irá formulando a lo largo del programa. El más desastroso de todos, "La Joyita", será el elegido para subir al escenario y dejarse asesorar para encontrar a su media naranja. Los 99 solteros restantes decidirán si le dan una oportunidad al amor convirtiéndose en sus pretendientes.

Con el particular sentido del humor de Galder Varas, 'Esto no es un dating' derribará prejuicios a la hora de ligar, llamará a las cosas por su nombre y convertirá secretos inconfesables en posibles temas de conversación para una primera cita. La búsqueda de pareja se convertirá en una catarsis de amor colectiva para romper con la esclavitud del postureo y, de paso, ¡reírse un rato!

¿Cómo apuntarse al casting?

A partir de este martes 23 de septiembre, todos los interesados entre 18 y 50 años podrán participar en el casting online a través de este enlace, o las redes de Prime Video. Los participantes deberán completar un cuestionario con la información solicitada. Se seleccionarán 100 candidatos por programa que formarán parte de esta experiencia única.

'Esto no es un dating' es una producción original de Buendía Estudios para Prime Video. El programa está dirigido por Lola Ibarreta ('Drag Race España', 'Gran Hermano', 'Masterchef') con la subdirección de Galder Varas. Jorge Pérez Vega e Ignacio Corrales (Buendía Estudios) son los productores ejecutivos. Óscar González es el director de producción y Sergio Aguayo lidera la dirección de casting.