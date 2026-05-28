Los 10 grandes estrenos de Prime Video que ver este mes de junio: de 'Atasco 4' a 'Culpa Tuya: Londres'

Prime Video llega al mes de junio con buen puñado de nuevos estrenos entre películas y series, que van a hacer su catálogo aún más completo. Porque es una de las plataformas de streaming que tiene más diversidad. Todo además para prepararnos de cara al verano a la perfección. Aunque en el terreno series no hay muchos estrenos, destacando dos: 'Todos nuestros años', la nueva serie de amor juvenil que nos va a atrapar, en la línea de 'El verano en que me enamoré', y por supuesto, una nueva tanda de episodios de 'Atasco', una de las series más divertidas de Prime Video España.

En el terreno de películas, hemos podido destacar algunas, como por ejemplo la llegada de la terrorífica 'La momia de Lee Cronin' (aunque por ahora en alquiler o compra); pero también tendremos, por fin, el éxito de comienzos de año, 'La Asistenta', con Amanda Seyfried y Sydney Sweeney. Un culebrón disfrazado de thriller que sorprendió en taquilla (y en el mundo literario). También se añade al catálogo la española 'Kraken. El libro negro de las horas', que llegó a cines en abril de este año de la mano de Alejo Sauras; o una nueva entrega de la versión inglesa de la saga 'Culpables'. Esta vez con la segunda parte, 'Culpa tuya'. O el drama turco 'La casa de la playa', con viajes en el tiempo y la melancolía del pasado.

Estrenos de series

Todos nuestros años

Sinopsis: Dos amigos de toda la vida exploran la eterna pregunta: ¿y si tu primer amor estuviera destinado a ser tu alma gemela? Una historia romántica sobre las posibilidades atemporales del amor.

Prime Video sigue buscando en el mundo de los fenómenos literarios para nutrir su catálogo de historias románticas juveniles. El último añadido es la serie 'Todos nuestros años', que nace de la novela superventas escrita por Carley Fortune: 'Todos nuestros veranos'. Esta serie es la historia de Percy y Sam, contada a lo largo de seis años y una semana en Barry's Bay, un pequeño pueblo situado junto a un lago.

En esta ocasión, los 8 episodios se estrenarán de golpe el 10 de junio. Los protagonistas Sadie Soverall en el papel de Percy y Matt Cornett como Sam, llevarán el peso de la historia, junto a Michael Bradway, que hace el tercero en discordia, hermano de Sam. "Creo que hay muchas escenas de 'primeras veces' entre Sam y Percy que fueron de mis favoritas de rodar", contó Cornett en una entrevista para Swooon. "Algunos de esos momentos de tensión lenta y progresiva del libro fueron muy divertidos de grabar. Creo que los fans se van a emocionar mucho al verlos".

Fecha de estreno: 10 de junio

Atasco (Temporada 4)

Sinopsis: Historias autoconclusivas conectadas por un monumental embotellamiento. Hay matrimonios al borde del colapso, invitados de camino a una boda, concursantes de TV derrotados, emergencias médicas, citas románticas que se tuercen, personajes excéntricos atrapados en mitad del caos circulatorio, e incluso un papamóvil enviado al Vaticano en una surrealista misión.

'Atasco' es una de las series más divertidas del catálogo de Prime Video, y además siempre destaca por tener un reparto increíble, con varias de las caras más conocidas del audiovisual televisivo en España. Creada por Rodrigo Sopeña, regresa con una cuarta temporada en la que destacan los nombres de Gorka Otxoa, Marta Hazas, Antonio Resines, Fernando Cayo, Santi Rodríguez, Ingrid García-Jonsson, Pepe Viyuela y David Lorente. Pero es que además, la gran novedad será la incorporación de Bárbara Rey, que llevaba varios años alejada de la interpretación y vuelve, dando vida a una mujer cuyo pueblo ha perdido en el Grand Prix (programa que ahora emite Prime Video en verano). Pero su regreso fue un poco accidentado, porque durante el rodaje, se cayó de cabeza y sufrió una brecha.

Fecha de estreno: 12 de junio

Estrenos de películas

Kraken. El libro negro de las horas

Sinopsis: Vitoria, 2022. El exinspector y perfilador criminal Unai López de Ayala, alias Kraken, recibe una llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: tiene una semana para encontrar el legendario Libro negro de las horas, una de las 7 exclusivas joyas bibliográficas que existen, si no, su madre, a la que creía muerta desde hace décadas, morirá. Unai vuelve de su retiro para iniciar junto a Esti una angustiosa carrera contrarreloj entre Vitoria y el Madrid de los bibliófilos para trazar el perfil criminal más importante de su carrera, uno capaz de modificar para siempre su pasado.

Eva García Sáenz de Urturi es la autora de esta saga literaria, que comenzó con 'El silencio de la ciudad blanca', y que pudimos ver en cines con Belén Rueda y Javier Rey. Ahora toma el testigo Alejo Sauras para dar vida al exinspector Unai López de Ayala, en este thriller que, en 2022 se convirtió uno de los libros más vendidos del año en España. "Toda la saga es oscura porque cuenta la historia de alguien que vive lo que no quiere: fue policía y perfilador de la Ertzaintza, pero ahora da clases a jóvenes y no desea volver al activo. Lo obligan, y encima en un caso que le toca personalmente, descubriendo secretos de su propia vida que ignoraba. Ponerte en la piel de esa persona es muy duro", contó el actor en una entrevista para Cineenserio.

Fecha de estreno: junio

La momia de Lee Cronin (Alquiler/compra)

Sinopsis: La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años más tarde, la familia rota se conmociona cuando ella es devuelta a ellos, y lo que debiera haber sido una reunión jubilosa se convierte en una auténtica pesadilla.

El mito de la momia se ha usado mucho a lo largo de la historia del cine y de la literatura. Del arte en general. Pero lo que sentó las bases que la unió al cine de terror fue el clásico protagonizado por Boris Karloff, aunque luego tuviera su acercamiento al cine de aventuras, sobre todo por esa profunda fascinación que nos une al mundo egipcio. Ahí está la saga protagonizada por Brendan Fraser. Pero 'La momia de Lee Cronin' va en otra dirección, yendo a Egipto, sí, pero llevándolo al body horror y al terror más crudo. La crítica se dividió. A algunos les entusiasmó la propuesta y otros la calificaron como decepcionante. Lo cierto es que, al menos, no dejó indiferente a nadie. Y además, cuenta con nuestra Laia Costa como protagonista, como madre sufridora.

Fecha de estreno: 1 de junio

La asistenta

Sinopsis: Una joven con un pasado complicado comienza a trabajar como asistenta en la lujosa casa de los Winchester. A medida que se adentra en la vida de la familia, descubrirá secretos oscuros que pondrán en peligro su seguridad, pero quizá ya sea demasiado tarde...

Freida McFadden ha escrito uno de los últimos grandes best-seller literario. Hacía tiempo que no veíamos un éxito similar, por lo que sabíamos que la adaptación iba a seguir por el mismo camino. Sobre todo teniendo dos protagonistas como Amanda Seyfried y Sydney Sweeney. Dos actrices que llevan a la gente a los cines. Solo 35 millones de presupuesto, y 400 millones en taquilla. Increíble, ¿verdad? Sobre todo para una historia con ese aura de 'película de tarde de Antena 3'. "Todos tenemos altibajos en nuestras carreras, y cómo se nos percibe puede cambiar de un día a otro, pero soy constante en mis elecciones y en mis valores y en mis necesidades", explicó Seyfried para El Español.

Fecha de estreno: 5 de junio

La casa de la playa (Yaz Evi)

Sinopsis: ¿Y si pudieras viajar atrás en el tiempo al verano que lo cambió todo?

Onur Güvenatam dirige esta película turca sobre segundas oportunidades que nos lleva a los años 90, en la historia de Selin, que de repente se encuentra en el verano de 1996, conociendo a su madre de joven y convirtiéndose en su mejor amiga. El reparto está encabezado por Mina Demirtaş (Selin), Derya Pınar Ak (Zeynep joven), Onur Seyit Yaran (Sinan joven), Selma Ergeç (Zeynep), Nehir Erdoğan (Sevinç), Çağdaş Onur Öztürk (Sinan) y Kamil Güler (Tanju).

Fecha de estreno: 6 de junio

El agente secreto (Alquiler/compra)

Sinopsis: En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, regresa huyendo a la ciudad de Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pero pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca, que las fuerzas gubernamentales le persiguen y las amenazas de muerte se ciernen sobre él.

Brasil volvió a colarse en los Oscar este año. Si ya lo consiguió en 2025 gracias a la muy interesante 'Aún estoy aquí', este año le tocó a 'O Agente Secreto' ('El agente secreto') dirigida por Kleber Mendonça Filho. Se llevó el premio a Mejor Película Internacional. Y mucho de ello fue gracias a su actor protagonista, Wagner Moura, también nominado, y que sonó con fuerza para llevarse el Oscar también (aunque finalmente se lo llevó Michael B. Jordan), y que nos sonará de la serie 'Narcos' de Netflix. Un intérprete comprometido política que ha aprovechado la gira promocional para denunciar la situación de su país. "Jair Bolsonaro fue presidente por la Ley de Amnistía que hizo que la gente olvidase lo horrible que podía ser un hombre así; él recuperó los valores de la dictadura en Brasil", sentenció el actor en una entrevista para Vanity Fair España.

Fecha de estreno: 12 de junio

Culpa tuya: Londres

Sinopsis: Noah y Nick regresan más fuertes, unidos y enamorados que nunca. Pero a medida que la vida empieza a tirar de ellos en direcciones diferentes, su relación se enfrenta a su reto más difícil hasta la fecha. Noah se marcha a Oxford para proseguir sus estudios, mientras que Nick se ve consumido por las crecientes exigencias del trabajo. Cuando nuevas personas entran en sus vidas, despertando emociones inesperadas y celos persistentes, empiezan a formarse grietas. La confianza se pone a prueba, las pasiones se desatan y el vínculo que una vez creyeron irrompible empieza a tensarse. Ahora, en una encrucijada, Noah y Nick deben decidir: luchar por el amor que los unió... o arriesgarse a perderlo para siempre.

Noah y Nick, interpretados por Asha Banks y Matthew Broome, regresan en esta segunda parte de la versión británica de la saga 'Culpables', la serie literaria superventas escrita por Mercedes Ron. Recordemos que, hace nada, lanzó la cuarta entrega, además de estrenar en Prime Video 'Culpa nuestra', con Gabriel Guevara y Nicole Wallace.

En esta nueva versión inglesa el reparto añade nuevos nombres: Louisa Binder interpretará a Sophia, una ambiciosa joven que pondrá sus ojos en Nick; Joel Nankervis dará vida a Michael, un estudiante que entabla una estrecha relación con Noah; y Scarlett Rayner y Orlando Norman completarán el reparto principal con personajes que añadirán más tensión al conflicto. Dani Girdwood y Charlotte Fassler han sido los encargados de dirigir esta nueva entrega.

Fecha de estreno: 17 de junio

Greenland 2

Sinopsis: Después de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, Jeff Garrity, junto con su mujer Allison y su hijo Nathan, deciden abandonar el búnker que les ha mantenido a salvo cinco años para buscar una zona en Europa que podría ser habitable. Así, el último refugio es el principio de un nuevo comienzo. Juntos emprenderán un viaje donde los desastres naturales y los humanos que sobrevivieron han convertido el mundo en un auténtico infierno.

Gerard Butler se ha ido reciclando a lo largo de los años como un héroe de acción. Y además uno muy específico: padre de familia que tiene que enfrentarse a amenazas externas. O es defendiendo al presidente de EEUU o a su mujer e hijo del fin del mundo. Esta es la segunda entrega de 'Greenland', y lo curioso es que, en las películas de catástrofes, siempre vemos solo el momento apocalíptico, pero nunca el 'después'. Y eso es lo que propone esta nueva película, coprotagonizada por Morena Baccarin y Roman Griffin Davis. "La película en sí es muy disfrutable al margen de cuándo se estrene. Para empezar, esta cinta es puro escapismo y necesitamos eso ahora mismo", contó Butler para la Agencia Efe.

Fecha de estreno: 20 de junio

Cleaner: Rescate vertical (Alquiler/compra)

Sinopsis: Un grupo de activistas toma el control de la gala anual de una empresa energética en Londres y secuestra a los 300 asistentes para denunciar la corrupción de los anfitriones. Todo se complica cuando las discrepancias entre los extremistas y su líder amenazan con el asesinato de todos los presentes. Suspendida a 50 pisos de altura en el exterior del edificio, una exsoldado convertida en limpiadora de ventanas será la única que podrá rescatarlos a todos. Incluido a su hermano.

Daisy Ridley podría haberse comido Hollywood (y el mundo) si el fandom de Star Wars no hubiera machacado las secuelas que lanzó Disney. Como primera protagonista femenina en la saga, gran parte de esos haters profesionales no lo vio con buenos ojos y la machacó desde el comienzo. Si sumamos a eso sus decisiones un tanto irregulares en cuanto a proyectos (y el descalabro monumental de 'Chaos walking' junto a Tom Holland), tenemos a una joven actriz que podría haber sido mucho más grande. Pero de vez en cuando la vemos trabajando en nuevos proyectos, como en esta película de acción, y nos alegra, por supuesto.

"Por supuesto que noté las comparaciones con 'Jungla de cristal'", admite Ridley en una entrevista para The Independent, ·pero al final es una historia diferente. Para empezar, aquí se trata de una persona que intenta abrirse paso luchando". Añade que el personaje de su hermano también aporta otra dimensión. "Es un tipo de relación muy específica, de una manera que a veces no encuentras en películas así. Quería hacer justicia a todos esos matices".

Fecha de estreno: 26 de junio

Más estrenos