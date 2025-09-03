Un soltero de 89 años en 'First Dates' deja descolocado a Carlos Sobera con sus intenciones: "No me la líes"

Pablo acudió a 'First Dates' con las ideas más que claras sobre el tipo de relación que busca a sus 89 años y tras más de seis décadas junto a su fallecida esposa. Lo que no sabía es que sus exigencias de cara a su paso por el restaurante iban a impactar tanto a Carlos Sobera, que tuvo incluso que llamar la atención al viudo durante un punto de la noche por su comportamiento con Josefina, su cita de la noche.

Nada más llegar, el soltero de casi 90 años se sinceró con el conductor del espacio de Telecinco sobre su vida amorosa tras la muerte de su mujer, con la que había compartido 64 años de su vida. "¡Madre mía, Pablo! Eres hombre de una sola mujer. Toda la vida con la misma", señaló el presentador algo conmovido por su historia de amor.

Pero según felicitó al soltero de 'First Dates', Carlos Sobera tuvo que tragarse sus palabras según Pablo aseguraba haber tenido amantes durante toda su vida mientras se bebía una cerveza en la barra. Algo atónito, y sin saber cómo continuar, el comunicador se limitó a mirar a cámara con cara de situación. Pero el viudo no se cortó en comunicarle sus expectativas de la noche.

"Hombre, busco una mujer que sea más joven que yo. Es que, para coger una así, como yo, y que pasado mañana se me ponga mala… Y que le pase como con la que he estado cuatro años, y se ha muerto", desveló el soltero. "Una mujer de 70 o 73 años me encanta. Me encanta, pero siempre y cuando esté de buen ver, no que lleve el garrote, como llevo yo", subrayó el jubilado.

Y nada más ver a Josefina, que prefirió no decir su edad al programa, el soltero no se cortó un pelo ante las cámaras del programa. "No me ha gustado, nada nada. Es fea, fea", replicó Paco mientras Carlos Sobera le introducía a su acompañante de la noche. "Por lo menos, tiene 90", comentó visiblemente desganado antes de tomar asiento.

Sin embargo, Josefina tampoco encontró a Paco como su prototipo ideal de pareja, asegurando que ella era mucho más graciosa y atractiva que él mientras este presumía de "no hacer nada" en cuanto a tareas del hogar. "Tengo tres mujeres en casa, que me atienden", explicó el soltero de 'First Dates'. "Que venga aquí a decirme que está rodeado de mujeres, yo no le he dicho si estoy rodeado de hombres y se me han insinuado muchos, hasta jóvenes", comentó la soltera horrorizada.

"No tienes presencia, ni espíritu para conquistar", confesó Josefina hacia el final de la noche al mismo tiempo el soltero ultimaba su paso por el espacio de Carlos Sobera reiterando su decepción. "No le he pagado la cuenta porque no me ha gustado. Se acabó", explicó el jubilado antes de protagonizar uno de los momentos más sonados de la emisión de este martes.

"Esa, si me la presentáis otro día o ahora, quedo con ella", señaló Paco mientras abandonaba la mesa junto a su cita, refiriéndose a otra de las comensales del restaurante. "¡Pablo, te estoy vigilando!", le advirtió el conductor de 'First Dates' al participante. "No me has dicho ni la edad ni cómo te llamas. Yo solo te podía escuchar", le confesó el soltero a su cita en el momento de la decisión final, a la que ambos contestaron con un rotundo no.