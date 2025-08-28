Telecinco, a la desesperada, se abona a 'First Dates' con una decisión inaudita en su programación

Telecinco ha decidido abonarse a 'First Dates' como medida desesperada para evitar que el mínimo histórico de audiencia que va a firmar en agosto con toda seguridad duela en menor medida si, al menos, no se baja de la barrera psicológica del 8% de share. De lo contrario, sería un enorme mazazo en Mediaset.

El mes acaba en fin de semana, que se ha convertido en su principal rémora, pues los sábados y domingos es cuando la cadena ha mermado más su acumulado mensual debido, principalmente, a su maltrecho prime time y a la cancelación de 'Socialité'. La retirada del espacio de corazón ha dado lugar a un hundimiento de 'Informativos Telecinco 15 horas' sin precedentes por un mal arrastre.

De este modo, podría ser que, el sábado 30 y el domingo 31, Telecinco descendiera de ese 8% que ahora mismo promedia. Sucedió precisamente tras el pasado finde por culpa del demoledor 6,4% del sábado 23 (su segunda peor marca histórica) y por el 7% anotado el domingo 24.

Así, la probabilidad de que ocurra lo mismo este próximo fin de semana y de que el mes se cierre por debajo del 8% es realmente elevada. Por ello, y para evitarlo a toda costa, Telecinco ha realizado un importante e inaudito movimiento: redoblar -por segunda vez- su apuesta por 'First Dates' al ser lo único que ha dado frutos este verano, con récords en las emisiones de este pasado martes y miércoles (11,3% y 11,4% de share).

Ya lo hizo la semana pasada colocando el dating show también en el prime time del viernes (algo que se repetirá nuevamente esta semana con 'De Viernes' aún descansando), pero ahora la idea es ampliar su emisión tanto al sábado como al domingo en detrimento del 'Cine 5 Estrellas' y del concurso 'Allá tú' capitaneado por Jesús Vázquez.

Es decir, Telecinco creará un access el próximo sábado y domingo con 'First Dates' para intentar aupar los datos diarios y relanzar, de paso, su terrible prime time. El objetivo, como decimos, es claro: esquivar una cuota media en agosto inferior al 8%, ya que el mínimo histórico es matemáticamente imposible que se pueda sortear porque necesita al menos seis décimas para lograrlo. Recordemos que el suelo del canal se sitúa en el 8,6% que promedió en agosto de 2024. Lo cierto es que no hay margen para tal remontada en tan pocos días.

Así, esta semana, de manera excepcional, Telecinco ofrecerá 'First Dates' todos los días, de lunes a domingo, con la duda de qué va a hacer Mediaset respecto a la continuidad del formato: si mantenerlo en la cadena principal del grupo en temporada alta para competir con la nueva temporada de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' o devolverlo a Cuatro, su hábitat natural.

Con todo, así quedarán las noches del sábado 30 y del domingo 31 de agosto:

- SÁBADO

22:00 horas - 'First Dates'

23:00 horas - 'Película 'El Mediador' con Liam Neeson

- DOMINGO