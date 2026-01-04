El funesto vaticinio de Iñaki López sobre lo que podría ocurrir en Venezuela tras la intervención de Trump: "Correrá la misma suerte"

La madrugada de este sábado 3 de enero, hora española, nos llegaba una impactante noticia desde Venezuela. Estados Unidos había capturado y detenido a su presidente, Nicolás Maduro, tras un ataque militar. Fue el propio mandatario estadounidense, Donald Trump, quien dio la noticia a través de su perfil en la red Truth Social.
Según el republicano, se había "llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela". Además, confirmaba que Nicolás Maduro "fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país". Desde ese momento, las televisiones de todo el mundo, incluida la española, levantaban sus programaciones para informar de lo que estaba pasando en Venezuela.
El gobierno del país denunció que este ataque había sido una "gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos en América". "Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza", añadían.
Iñaki López genera multitud de reacciones con su opinión sobre lo ocurrido en Venezuela
Como cabía esperar, lo sucedido en Venezuela está generando infinidad de reacciones por parte de numerosos rostros conocidos. Uno de los más directos a la hora de abordar el asunto ha sido Iñaki López, quien ha lanzado un funesto augurio de lo que puede pasar en el país tras la intervención de Donald Trump.
"Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses intervengan", ha escrito el presentador de 'Más Vale Tarde' en su cuenta de X, mencionando las palabras del mandatario republicano. Y, acto seguido, ha lanzado dos preguntas: "¿El petróleo era el objetivo? ¿Groenlandia la próxima parada?".
"Venezuela podría correr la suerte de otros países intervenidos por Estados Unidos como Irak, Afganistán o Libia", ha sentenciado Iñaki López. Un comentario que ha generado numerosas reacciones. La gran mayoría, apoyando las palabras del presentador. "Por supuesto, a ver si la gente se va a creer que Trump lo que quería era el bienestar de los venezolanos/as. Ahora controlará la venta de ese petróleo a otros países como Cuba. Da miedo este hombre", escribía una tuitera.
Mientras que otro iba más allá: "Todo por la pasta. Que se vayan preparando Canadá, Groenlandia, Colombia, Cuba y sin olvidar el gran codiciado Canal de Panamá". "Cuando invada Groenlandia a ver si la UE es tan fría como lo es ahora"; "Así es Iñaki, y nos lo tendríamos que hacer mirar si queremos que este loco entre en Groenlandia argumentando la seguridad de USA y la de sus aliados", eran otros comentarios que se podían leer en respuesta al tuit del comunicador.
