Iñaki López le atraganta la Nochebuena a Isabel Díaz Ayuso con estas palabras tras la polémica de Hakuna

Este lunes, 22 de diciembre, hemos podido ver a Isabel Díaz Ayuso junto a Alberto Núñez Feijóo bailando al ritmo del grupo de pop cristiano Hakuna en la Puerta del Sol. Unas imágenes, mostradas por el programa 'Malas lenguas', que han servido a Iñaki López para criticar los servicios públicos madrileños.

La Comunidad de Madrid ha contratado al grupo cristiano para dar un concierto gratis desde el balcón de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, como parte de la programación de la Navidad. Sus canciones acumulan más de un millón de escuchas en Spotify y agotan todas las entradas de sus conciertos. Ayuso ya hizo algo similar hace un año, cuando presentó por todo lo alto a David Bisbal, quien cantó villancicos, incluido su famoso 'El burrito Sabanero'.

A las 18:00 horas, el encendido del monumental árbol de Navidad de la Puerta del Sol dio paso a los 14 miembros de Hakuna Group Music, quienes se asomaron al balcón de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. La multitud les gritaba desde la calle, incluidas algunas monjas que se mezclaban con los fans y numerosos turistas. La banda, surgida del movimiento religioso Hakuna, fue fundado en el año 2013 por el sacerdote José Pedro Manglano, antiguo militante del Opus Dei.

🗳️ "Ayuso y Feijóo han visto un filón", afirma @Miquel_R , que explica más sobre este movimiento pic.twitter.com/6i9u7VHHUZ — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) December 23, 2025

Iñaki López, muy crítico con Isabel Díaz Ayuso tras su baile viral

En primera fila, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. La presidenta madrileña bailó y cantó las cinco canciones que tocó el grupo. Además, se dio un baño de masas y se sacó infinidad de selfies, como si de una cantante más de la banda se tratara. Estas imágenes de la política del PP dándolo todo junto al líder del partido no tardaron en hacerse virales. El programa 'Malas lenguas', presentado por Jesús Cintora en TVE se hico eco de las mismas, y las críticas no tardaron en llegar.

"No me sorprende que una populista actúe como tal, y busque apoyarse en las emociones piadosos de ese nuevo pseudo-catolicismo sentimental y dulzón. Lo triste es ver a tantos siguiendo a un Dios que solo cuida de la gente bien vestida y alimentada", escribía un usuario de X. Un comentario que fue compartido por Iñaki López, muy crítico con Isabel Díaz Ayuso.

El presentador de 'Más Vale Tarde' escribió lo siguiente en su cuenta de X: "No los juzgo. Con una educación pública y una sanidad en estado catatónico, con el ascensor social fuera de servicio y la vivienda como un anhelo imposible, a muchos madrileños solo les queda creer en milagros y epifanías. Aún sin privatizar".