La 'bofetada' de Iñaki López a Abascal, que ataca la carrera del presentador de La Sexta: "Embustero, siniestro"

Iñaki López, presentador de 'Más Vale Tarde' en La Sexta, y Santiago Abascal han vuelto a protagonizar un enfrentamiento en redes sociales a raíz de las declaraciones del líder de Vox sobre que había que "desinfectar y echar agua bendita" en Plasencia después del homenaje que se realizó hace unos días a Robe Iniesta.

"Aquí hay que desinfectar, ¿no? o echar agua bendita, depende de cómo se mire", soltó Santiago Abascal en un mitin en Plasencia de cara a las elecciones autonómicas que se celebran en Extremadura este domingo. Unas polémicas palabras teniendo en cuenta que el día anterior se había realizado un homenaje al fundador de Extremoduro tras su fallecimiento.

Tras escuchar las palabras de Santiago Abascal, Iñaki López no dudó en contestarle a través de "X" dando la cara por la figura del guitarrista, compositor y cantante. "Robe Iniesta será para siempre uno de los mayores representantes de la cultura extremeña. Un creador que vivió de su trabajo", empezó señalando el presentador.

"A Abascal sólo le conocemos el mérito de vivir de chiringuitos sin función conocida y a la sombra de partidos políticos varios desde su mocedad", sentenciaba el presentador de 'Más vale tarde'.

Robe Iniesta será para siempre uno de los mayores representantes de la cultura extremeña. Un creador que vivió de su trabajo.

A Abascal sólo le conocemos el mérito de vivir de chiringuitos sin función conocida y a la sombra de partidos políticos varios desde su mocedad. https://t.co/Uf2UcFLpIq — Iñaki López (@_InakiLopez_) December 18, 2025

Una definición de Iñaki López que hizo que Santiago Abascal saltara también contra él en su cuenta de "X". "Este 'periodista' es un personaje siniestro que hizo carrera blanqueando a Otegui, desde jovencito. Este embustero utiliza el fallecimiento de una persona para fabricar un bulo asqueroso contra mi. Sabe que en realidad me refería a su jefe, al tóxico, al jefe de la mafia que gobierna y roba", señalaba.

"Claro que hay que desinfectar todo lo que habéis contaminado, Pedro e Iñaki", concluía Santiago Abascal dejando entrever que lo de 'desinfectar' se refería a Pedro Sánchez y metiendo al presentador de La Sexta en el mismo saco.