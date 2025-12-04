Iñaki López tira de datos y desmonta lo que suelta un colaborador tras la retirada de España de Eurovisión

RTVE ha decidido retirarse definitivamente de Eurovisión 2026 después de que la UER haya optado por mantener a Israel en el festival. Una decisión que se ha conocido este jueves tras la asamblea general de la EBU y que ha generado un debate en el plató de 'Más vale tarde' con Iñaki López desmontando los argumentos de un tertuliano.
Así, tras el comunicado de RTVE, 'Más vale tarde' se hacía eco de la última hora. "Las asociaciones de radio televisiones públicas europeas han decidido que Israel participe", empezaba diciendo Iñaki López. "Me gustaría recordar que Israel sigue bombardeando. Lo ha hecho esta mañana, ha bombardeado un campamento y ha asesinado a cinco personas a pesar de que existe un pacto de paz, que Netanyahu se sigue pasando por el arco del triunfo", seguía diciendo el presentador-.
"Y a pesar de ello parece que Israel será bienvenido un año más en el festival de Eurovisión. España no va a estar, pero parece que otros países también se van a ausentar ante la presencia de un país representado por un gobierno genocida", añadía Iñaki López antes de conectar con redacción para conocer qué otros países se retiran de Eurovisión.
Así, Carmen Ferrero anunciaba la retirada tanto por parte de España como ha comunicado RTVE junto a Eslovenia, Países Bajos e Irlanda. A ellos se podrían sumar en los próximos días Bélgica e Islandia.
Tras ello, Cristina Pardo daba paso a Chema Crespo para conocer su visión de la retirada de España. "La situación que hemos vivido es de tal gravedad y tan extrema que este castigo o ejercicio de dignidad me parece imprescindible y va a mantener viva la realidad de un gobierno genocida", destacaba el periodista asegurando que era una decisión coherente.
Iñaki López se encara con Juande Colmenero por la permanencia de Israel en Eurovisión
Mientras Juande Colmenero cuestionaba la decisión de RTVE. "A mí no me parece oportuno separar una cosa de la otra, me parece una hipocresía que luego nos vayamos a Arabia Saudí a celebrar la final de la Copa de España", sostenía el periodista. "Bueno Arabia Saudí vulnera todos los derechos humanos pero no ha protagonizado un genocidio de 60.000 personas y 35.000 niños", le replicaba Iñaki López.
"Pero hay que separar lo que es la cultura, la música, la literatura...", trataba de justificarse el colaborador. "Bueno se hizo con Sudáfrica y el apartheid", le recordaba Iñaki López antes de que Cristina Pardo pidiera que por favor dejaran terminar a Juande Colmenero.
"Bueno Iñaki si quieres te sientas aquí y ya si quieres discutimos", le soltaba el tertuliano. "Es que parece que el boicot es una cosa nueva", insistía el presentador de 'Más vale tarde'. "Es que parece que a Iñaki le gusta eso de rebatir cuando es el presentador", se quejaba el colaborador. "Hay que separar. No creo que el resto de países que van a Eurovisión apoyen el genocidio y saben distinguir una cosa de la otra", añadía Colmenero. "Lo consienten", sentenciaba Iñaki López.
