Jesús Cintora, más implacable que nunca, desmonta el último 'bulo' de Ayuso contra TVE: "Miente y manipula"

Jesús Cintora ha arrancado este miércoles 'Malas Lenguas' en La 2 contestando alto y claro a los nuevos ataques de Isabel Díaz Ayuso a RTVE en la comparecencia que ha dado para hacer balance de este año después del que hiciera Pedro Sánchez un día antes.

"Cuidado con esto ehhh, porque resulta que Ayuso culpa también a TVE, dice que aquí hacemos campaña contra lo que funciona y según ella, ¿funcionaron las residencias de ancianos con más de 7.000 muertos? ¿funciona la sanidad pública que ahora mismo es tan sencillo como poner un micrófono a la salida de un hospital quejándose de los colapsos? Pero según ella es TVE la que tiene la culpa de las cosas que según ella funciona", empezaba diciendo Jesús Cintora.

Tras ello, 'Malas lenguas' recogía los ataques de Isabel Díaz Ayuso a la cadena pública. "RTVE, la televisión pública es cada vez más un servicio que solo está al servicio de la Moncloa y de Sánchez con hilo directo y que se organizan campañas diarias desde la mañana a la noche para desprestigiar todo lo que hay en la Comunidad de Madrid y todo lo que funciona como es la sanidad o como son nuestras universidades o las residencias para retorcer el dolor de las víctimas", defendía la presidenta de la CAM.

"Todo lo que funciona, ya sea la sanidad, las universidades o las residencias y para retorcer el dolor de las víctimas. El dolor de las víctimas lo retorció quién no las atendió debidamente y las dejó tiradas, eso sí que es retorcer. Y luego retorcer es manipular y mentir y echar la culpa al mensajero. Pero bueno", sentenciaba Jesús Cintora sin contenerse.

Jesús Cintora responde alto y claro a los ataques de Isabel Díaz Ayuso

Después era Javier Aroca el que sostenía que todos hemos caído en la trampa de echarle tanta cuenta a todas las cosas que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Mientras estemos aquí vamos a hablar mal de ella desde el punto de vista de las cosas malas que hace, no de las excentricidades que dice", aseveraba Javier Aroca.

"Yo no tengo ningún interés en hablar mal de ella. A mí me interesa como dirigente pública si miente y manipula y si por ejemplo ocurre lo que ocurrió en las residencias y luego le echa la culpa al mensajero. Es que acaba de culpar a RTVE de lo que dice ella que funciona", le replicaba Jesús Cintora.

"Es que culpa a los medios. Ella yo no sé si está para dar ejemplo con lo que ocurre en Telemadrid es así. Pero es que ella culpa a RTVE porque orquestamos campañas. Primero, aquí algunos nos levantamos a las 6:30 de la mañana para estudiar, para leer la prensa y para preparar este programa. Usted no sé lo que hará. Seis y media de la mañana, un servidor. A mí no me llega la orden de lo que tengo que hacer de nadie, de ningún Miguel Ángel Rodríguez de la vida, ni a este equipo, que trabaja duramente un montón de horas. Eso lo primero", seguía diciendo el presentador subiendo el tono.

"Y segundo, decir que lo que funciona, la sanidad pública, las residencias, pero es que miren lo que dice porque culpa una vez más al mensajero, a RTVE", añadía antes de volver a emitir las declaraciones de Díaz Ayuso.

Cintora se enfrenta a un tertuliano por cuestionar si TVE tiene un hilo con Moncloa

Después era Sarah Santaolalla la que no se quedaba callada ante el nuevo ataque de la política del PP a TVE. "Vamos avanzando en la lista de enemigos de la señora Ayuso, empezó siendo ETA, luego Venezuela, luego Sánchez, y ahora esta casa. El problema es que el enemigo real de esta señora son sus políticas negligentes que dejan en la cuneta a 7.291 personas en las residencias, son sus políticas que dejan a las mujeres abortar en otro lado y no esta casa que lo que hace es trabajar mañana tarde y noche", defendía. "Lo que le molesta a la señora Ayuso es que mientras Telemadrid, las cadenas privadas y los periódicos y panfletos que ella financia hablan de lo bien que le quedan los modelitos el 12 de octubre, esta casa habla de las presuntas corruptelas de su pareja, su familia, su hermano y su primo. Eso es lo que le molesta de esta casa, la verdad, el trabajo y el periodismo", concluía la analista política.

"Yo no sé si esta casa tiene hilo con Moncloa o si organiza campañas o no", soltaba Julio César Herrero. "Yo ninguna ya te lo afirmo. Es que usas el condicional y yo te respondo de forma contundente. Te aseguro que por la mañana uno tiene que madrugar mucho para trabajar y preparase los temas y luego comerse el atasco con la que tiene liada en Madrid", terminaba contestándole indignado Jesús Cintora.

Finalmente, Jesús Cintora volvía a darle a Díaz Ayuso donde más le puede doler. "El problema es que ha soltado bulos sobre TVE. Aquí nadie tiene nada organizado y lo que más duele es lo que dice de las residencias de ancianos englobándolo en lo que funciona o en la sanidad pública cuando es tan sencillo como poner un micrófono en el Hospital 12 de Octubre y que hablen los pacientes de lo que están viviendo. ¿O también les hemos amañado en TVE? Es un micrófono y la gente opinando", concluía el presentador.