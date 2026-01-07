El accidentado regreso de 'No somos nadie' sin María Patiño y con esta imprevisible nueva presentadora

El regreso de 'No somos nadie' a TEN este miércoles con su primer programa del año ha estado marcado por importantes bajas, empezando por la de su presentadora. Nada más arrancar la emisión, el magacín comunicaba a los espectadores la inesperada ausencia de María Patiño y el motivo que la ha obligado a alejarse de las cámaras, con Marta Riesco al frente como sustituta.

Apenas un mes después de la despedida de Kiko Matamoros tras su monumental bronca con la periodista, el único rostro del antiguo 'Sálvame' que resistía en el pisito de LA OSA Producciones desaparecía del espacio de TEN este miércoles. "Valldeperas, me es imposible ir a currar, me encuentro mal, mal pero mal", comenzaba explicando la propia Patiño en una llamada telefónica emitida por el magacín al inicio de la emisión.

"Llevo así tres días, yo me imagino que ya hoy iré mejor que ayer, pero me encuentro fatal. No me puedo levantar de la cama", lamentaba María Patiño al teléfono con el director de 'No somos nadie' en una pieza que ha servido como introducción para el atípico programa de este miércoles. "Hemos sobrevivido al roscón, las uvas, las suegras... Y diréis ¿Por qué estoy hablando yo? Pues han sucedido unas extrañas circunstancias que han hecho posible este hecho", ha explicado entonces Marta Riesco en el centro del pantallón.

María Patiño desaparece de 'No somos nadie' y Marta Riesco toma las riendas del programa

Situada en el lugar que su compañera suele ocupar para arrancar con los temas de la tarde, la reportera de 'No somos nadie' explicaba los motivos que la han llevado a tomar las riendas del programa durante la primera emisión del 2026. "María está enferma, le mandamos un beso muy grande desde aquí", comenzaba recordando la periodista, que explicaba a la audiencia cómo su compañera se ha visto afectada por la ola de gripe que continúa sumando bajas en todo el país tras las fiestas.

Sin embargo, este no ha sido el único factor que ha empujado a Marta Riesco a ocupar el sillón central del plató. "Carlota sería la sucesora evidente para presentar hoy", ha advertido entonces la presentadora en funciones, recordando que Carlota Corredera es quién toma el testigo de María Patiño cada viernes poniéndose al frente del programa, pero en este caso, como ha explicado David Insua a continuación, ha sido misión imposible.

"Carlota está fuera de cobertura, además que está mala también", aclaraba el periodista del corazón, explicando que además de encontrarse fuera de Madrid este miércoles, la presentadora también está atravesando un revés de salud tras las fiestas. "Dicen que las has envenenado tú a las dos", sugerían sus compañeros de programa con sorna, mientras Marta Riesco bromeaba asegurando que había pedido a los Reyes Magos poder presentar este 2026.

Así, el elenco de colaboradores del primer programa de 'No somos nadie' de este 2026 quedaba conformado este miércoles por Arnau Martínez, Carolina Sobe, David Insua, Óscar Repo, Sergio Alís y Marta Riesco a la cabeza, con una ausencia del universo 'Sálvame' más pronunciada que nunca. Sin embargo, el espacio de TEN confía en que María Patiño pueda reincorporarse en los próximos días.