'No somos nadie' anuncia el fichaje de este histórico rostro de 'Sálvame' tras la salida de Kiko Matamoros

El pasado viernes, Kiko Matamoros sorprendió a todos e incluso a sus propios compañeros al comunicar su decisión de dejar de colaborar en 'No somos nadie'. Una salida que llegó después de una monumental bronca con María Patiño y con intención de buscar nuevos retos.

Con la marcha de Kiko Matamoros, 'No somos nadie' se despedía del único reducto de 'Ni que fuéramos' y 'Sálvame' que quedaba en el equipo salvo la propia María Patiño o Marta Riesco. Y es que hay que recordar que hace unas semanas era Belén Esteban la que también decía adiós al espacio.

De esta manera, parecía que el universo 'Sálvame' moría definitivamente y que 'No somos nadie' tendría que continuar en TEN y Canal Quickie con el resto de colaboradores como Alberto Guzmán, Ana Gurgui, David Insua, Carolina Sobe o Sergio Alis.

Sin embargo, este jueves, 'No somos nadie' ha anunciado el fichaje de otro de los colaboradores más históricos de 'Sálvame'. Y es que Kiko Hernández ha avanzado que se incorpora al equipo volviendo al pisito después de la cancelación de 'Tentáculos'.

Así, después de regresar a Madrid y de iniciar una nueva vida en la capital junto a su marido Fran Antón y sus hijas poniendo fin a su estancia en Melilla tras la polémica que han protagonizado con el consistorio, Kiko Hernández ha cerrado su incorporación a 'No somos nadie' ocupando la silla que deja su gran amigo Kiko Matamoros, con el que precisamente están trabajando en un nuevo proyecto.

"Me incorporo al equipo de 'No somos nadie'", le anunciaba Kiko Hernández a Carlota Corredera, que este jueves se ha hecho cargo del programa en sustitución de María Patiño.