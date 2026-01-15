Desvelados los 6 invitados de 'El Hormiguero' la próxima semana del 19 al 22 de enero contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 19 al jueves 22 de enero a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió por primera vez a Chris Pratt, se reencontró con Joaquín Reyes, descubrió el nuevo espectáculo teatral de Antonio Banderas y cerró la semana por todo lo alto con la visita de Can Yaman, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana arrancará con la visita de Ana Mena y Óscar Casas, que regresarán a 'El Hormiguero' por primera vez juntos para presentar 'Ídolos', la nueva película que protagonizan juntos. El martes queda reservado para Antonio Orozco, que acudirá al espacio de Antena 3 antes de arrancar su nueva gira de conciertos.

El miércoles llega el turno de Carmen Machi y Paco León, que visitarán a Pablo Motos justo antes del esperado estreno de 'Aída y vuelta' en cines. El jueves, el streamer Xocas será el encargado de cerrar la semana de entrevistas visitando por primera vez el programa de las hormigas para repasar su carrera en el streaming.

Lunes 19 - Ana Mena y Óscar Casas

El lunes, 'El Hormiguero' dará el pistoletazo de salida a la semana recibiendo a la pareja del momento. Óscar Casas y Ana Mena visitarán por primera vez juntos a Pablo Motos para presentar la nueva película que protagonizan juntos: ´'Ídolos', que llegará a los cines el próximo 23 de enero. El film se centra en el competitivo entorno del mundial de motociclismo.

Martes 20 - Antonio Orozco

El martes, Antonio Orozco regresará al espacio de Antena 3 para desvelar todos los detalles sobre su nueva gira de conciertos que le llevará por Europa este año además de su tour español. Pero el cantante visitará a Pablo Motos también con un nuevo lanzamiento bajo el brazo, el de su nuevo libro 'Inevitablemente yo', un relato en primera persona sobre su lado más íntimo.

Miércoles 21 - Carmen Machi y Paco León

El miércoles, Carmen Machi y Paco León acudirán a 'El Hormiguero' para celebrar el estreno de 'Aída y vuelta', la película que sirve de continuación de la querida serie de Telecinco y que se centra alrededor de la grabación de uno de los episodios, exponiendo qué hubiese ocurrido si la ficción hubiese continuado temporada tras temporada hasta la actualidad.

Jueves 22 - Xocas

Y para cerrar la semana, Pablo Motos se adentrará en el mundo del streaming con la visita de uno de los creadores de contenido más populares del momento, la de Joaquín Domínguez Portela, conocido popularmente como Xokas. Con casi diez millones de seguidores en todos sus canales, su contenido abarca desde gameplays hasta viajes o retos.