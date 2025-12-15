Xabier Fortes señala los tres factores por los que el 19% de los jóvenes consideran que en el franquismo se vivía mejor

Xabier Fortes se ha convertido en blanco de los ataques de la derecha y la ultraderecha de nuestro país. Críticas de las que él intenta pasar, aunque cuando se toca a su hijo le es imposible pasar, como ha sucedido en las últimas semanas. Ahora, el periodista gallego ha concedido una entrevista a 'El País' en el que, entre otras cosas, habla del auge de los 'herederos' del franquismo.

El presentador de 'La noche en 24 horas' no entiende cómo ciertos medios dicen que TVE está politizada, cuando algunos son "medios con un sesgo marcadísimo que están dando lecciones de ecuanimidad y pluralidad y de distancia con el poder político. TVE es pública, pero la función o el servicio de los medios privados también es público".

"Ahora se acuerdan de TVE cuando nos va muy bien en audiencias. No se acordaban hace cinco años. Simplemente digo: acepto el reto de comparar la pluralidad de las tertulias de TVE con las de cualquier otro medio y los minutados de los informativos", añade Xabier Fortes, lanzando así un órdago a los medios que critican la, según ellos, falta de imparcialidad en la televisión pública.

Xabier Fortes revela su gran bronca con Pedro Sánchez y el motivo de la misma

El periodista también tiene unas palabras para los que le tachan de 'sanchista': "A mí me han cesado todos los partidos. Me ha cesado el PSOE y el PP. Mi mayor enfrentamiento fue precisamente en Moncloa al poco de llegar Pedro Sánchez por un famoso debate electoral. Intentaron cambiar la fecha de un debate para, supuestamente, favorecer la estrategia de Sánchez, y yo dije que la fecha no se podía cambiar".

"Ahora algunos me tachan de 'sanchista' cuando la mayor bronca de mi carrera la tuve con Sánchez ya en la Moncloa y con la dirección de RTVE de entonces. A ver si los que me critican lo igualan. Con que hagan la mitad de la mitad de lo que hice yo entonces, oponerme a la dirección de mi cadena y oponerme a los asesores de Moncloa, me doy por satisfecho", asegura Xabier Fortes.

A la pregunta de cómo ha llevado los ataques a su hijo Daniel por estar haciendo prácticas de periodismo en TVE, el presentador no se muerde la lengua. "Señalar a mi hijo difundiendo su imagen para tratar de hacerme daño es de lo más ruin y miserable que me he encontrado en esta profesión. A mí no me afecta. Me molesta los ataques a mi familia. Mi hijo ha hecho la carrera, ha hecho Erasmus en Bruselas, ha hecho prácticas en varios medios y ha hecho prácticas y un curso de formación en TVE que finaliza dentro de unos días. No tiene culpa de llevar mi apellido", lamenta.

El periodista da las tres claves para entender el auge de la ultraderecha entre los jóvenes

Tampoco tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de los jóvenes que aseguran, sin vivir la dictadura, que con Franco se vivía mejor. Precisamente su padre acabó en la cárcel cuando él apenas tenía 9 años por luchar contra el franquismo. Xabier Fortes cree que "el franquismo sociológico siempre ha existido, pero ahora con Vox y la derecha más tensionada ha aflorado sin complejos".

Acto seguido, enumera los "tres factores" que, en su opinión, se juntan. En primer lugar, "la distancia con aquellos hechos. Hay una pérdida de memoria de lo que nos unió para salir de la dictadura". El segundo factor, según él, "una generación tiene que corregir a la anterior, y eso ayuda a mover el mundo. La generación del 68 fue sustituida por la de comienzos de los 80, marcada por Reagan, el Papa Juan Pablo II y Margaret Thatcher, la tirada del conservadurismo. Luego vendrían los 2000 con Obama, Zapatero… Ahora estamos volviendo al conservadurismo".

"El tercer factor, los jóvenes ven que el estado del bienestar se ha deteriorado, que viven peor que sus padres. El sistema no está siendo capaz de dar respuestas a las necesidades que tienen los chavales, que no son capaces ni de alquilar una habitación para vivir en pareja. Terreno abonado para el populismo más fanático y ultra", explica el gallego.