Xabier Fortes, tras criticar lo que no le ha gustado de RTVE, deja estas palabras ante su plantón a Eurovisión

Continúan las reacciones a la decisión de RTVE de abandonar Eurovisión 2026 después de que la UER haya permitido la participación de Israel. El último en pronunciarse al respecto ha sido Xabier Fortes, uno de los rostros más destacados de la corporación pública.
El presentador de 'La noche en 24 horas' ha mostrado públicamente su apoyo a la medida adoptada por RTVE. A través de su cuenta de X, Xabier Fortes ha dicho sentirse muy "orgulloso" de la radio televisión pública española. Lo ha hecho contestando a un mensaje del presidente de la corporación, José Pablo López.
"Anoche nos enteramos de que la votación sobre Eurovisión no fue espontánea sino que Israel maniobró en la sombra durante meses. Lo que parecía un debate democrático en Ginebra era solo una farsa cocinada en despachos. El principal argumento de UER-EBU ha quedado destrozado: la neutralidad de Eurovisión no está garantizada, ni antes ni ahora", escribía López en su cuenta de X.
Además, aseguraba que "el gobierno de Israel seguirá utilizando el festival como considere oportuno. Pero a esta hora la UER guarda silencio, a ver si pasa la vergüenza y seguimos con el negocio. En las últimas horas, UER-EBU ha consentido ataques a RTVE muy graves, calificándonos incluso como propagadores de odio, mientras que la organización ha mirado para otro lado", concluía el presidente de RTVE.
Xabier Fortes muestra su apoyo a la decisión de RTVE
Xabier Fortes suscribía las palabras de José Pablo López, al que añadía lo siguiente: "En los 37 años que llevo trabajando en RTVE he criticado públicamente algunas cosas que no me gustaron. Hoy me apetece decir que no puedo estar más orgulloso de la radiotelevisión pública de mi país. Gracias!".
De esta forma, el periodista gallego respaldaba la medida adoptada por el ente público, que cumplía su promesa de abandonar Eurovisión 2026 si la UER permitía la participación de Israel. Además de España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda ya han anunciado que tampoco participarán, como boicot por permitir la presencia de un país genocida.
